M. Gaïd Salah à Ouargla : sans répit contre les résidus terroristes

L’Armée nationale populaire (ANP) poursuivra «sans répit» ses efforts pour lutter contre les résidus terroristes, a indiqué mardi à Ouargla le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l’ANP au deuxième jour de sa visite à la 4e Région militaire.

«L’ANP veillera et avec persévérance à coordonner sa démarche de l’accomplissement de ses missions constitutionnelles, y compris la poursuite sans répit des efforts de lutte contre les résidus terroristes d’une part, la continuation voire l’accélération de la cadence de l’effort de développement de ses supports du corps de bataille, et ce, au service de l’Algérie et en défense de son avenir sûr», a souligné M. Gaïd Salah, qui a poursuivi sa visite par l’inspection et l’inauguration de quelques unités de la Région, où il a tenu des rencontres avec l’état-major de la Région et les responsables des services de sécurité.

A l’entrée du siège du commandement de la Région et en guise de fidélité aux sacrifices des chouhada et moudjahidine de la glorieuse Révolution de libération, le général de corps d'Armée, en compagnie du général-major Cherif Abderrezak, commandant de la 4e Région militaire, a observé un moment de recueillement sur l’âme du brave chahid Chihani Bachir, dont le siège de la Région porte le nom, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). M. Gaïd Salah a déposé une gerbe de fleurs à la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et celles des valeureux chouhada. A Bordj Omar Idris (Illizi), le général de corps d'Armée a inauguré l’hôpital de campagne où il a suivi une présentation sur cette structure et a visité ses différents pavillons.

Cet édifice prodiguera la prise en charge médicale des personnels des unités et celle des citoyens de la localité de Bordj Omar Idris, assurée par des médecins généralistes, spécialistes et chirurgiens ainsi que des personnels du corps paramédical et des techniciens qualifiés chargés de la manipulation des différents équipements et matériels de pointe, selon la même source.

Il a également souligné lors de sa rencontre avec les éléments de l’ANP, que «cette importante réalisation constitue un maillon fort dans le raffermissement grandissant du lien entre l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), et sa profondeur populaire, une noble valeur qui a joué un rôle capital dans l’aboutissement de notre glorieuse Révolution de libération».

Au siège du Commandement de la Région, le général de corps d'Armée a présidé une réunion de travail avec le Commandement, l’état-major, les commandants des unités et les responsables des services de sécurité, où il a suivi un exposé global sur la situation générale de la Région, présentée par les commandants de la Région. Par la suite, il a prononcé une allocution d’orientation, dans laquelle il a relevé «l’importance vitale de cette Région militaire et le rôle capital joué par ses unités déployées le long de la bande frontalière dans la sécurisation du pays de tous les fléaux et menaces, notamment le terrorisme, la criminalité organisée et la contrebande multiforme».



L’ANP poursuivra sa démarche de développement de ses potentiels



«La synergie des efforts, la coordination et la complémentarité des actions constituent la meilleure démarche pour la concentration des forces afin qu’elles convergent vers un seul effort principal qui représente l’ultime objectif que nous voulons certainement atteindre, conformément aux orientations de Son Excellence le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et ce, grâce à l’aide d’Allah le Tout-Puissant», a indiqué M. Gaïd Salah.

Il a ajouté que «ceci nécessite inéluctablement que les éléments de l’ANP, digne héritière de l’ALN, se singularisent par les qualités de loyauté et de dévouement et s’imprègnent des valeurs de fidélité et de patriotisme, à l’instar de leurs valeureux aïeux qui se sont attachés à leur terre avec tout ce qu’elle représente comme patrimoine civilisationnel et culturel abondant et riche et étant un capital historique national profond et glorieux». «Ainsi, ils ont pu faire entendre la voix de la raison, atteindre l’avant-garde de la gloire et mettre leur patrie, l’Algérie, aux rangs des pays qui ont su narrer dignement leurs hauts-faits sur les pages de l’Histoire humanitaire. L’humanité se souviendra éternellement de l’altruisme, l’esprit de sacrifice et de bravoure, des qualités par lesquelles se distingue le peuple algérien», a encore souligné le général de corps d'Armée.

En outre, M. Gaïd Salah a réaffirmé devant l’assistance que «l’ANP poursuivra sa démarche de développement de ses potentiels afin de renforcer les éléments du parfait accomplissement de ses missions constitutionnelles au service de l’Algérie et de son peuple, préservant son avenir sûr». «Telle est l’ANP digne héritière de l’ALN qui confère une grande importance à son histoire nationale avec tous les fondements de notre identité nationale autant qu’elle aspire avec une parfaite conscience et en accord avec ses grandes missions, à renforcer les capacités et les éléments de la sauvegarde de l’Algérie d’aujourd’hui et de demain contre tous les dangers, quelle qu’en soit la nature», a conclu le général de corps d'Armée. (APS)