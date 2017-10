L'ambassadeur de Roumanie à Tizi-Ouzou : nombreuses opportunités de coopération

M. Marcel Alexandru, ambassadeur de Roumanie, a effectué hier une visite à Tizi Ouzou, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le wali, le maire, le recteur de l'université Mouloud-Mammeri ainsi que le président de la Chambre de commerce et d'industrie Djurdjura.

Ces rencontres ont permis à l'ambassadeur de s'informer des opportunités d'investissements dans la région et sur les possibilités d'échanges entre les deux pays. L'hôte de la ville s'est dit impressionné par la qualité des services assurés au niveau du siège de la commune du chef-lieu de wilaya qu'il a eu à visiter. «Je suis fortement impressionné par la modernisation et la qualité des services de cette mairie, qui sont aux standards des plus grandes villes d'Europe», a-t-il déclaré, en annonçant «des possibilités de jumelage et de coopération entre l'université de Tizi Ouzou et celle de la capitale de la Moldavie où étudient plus de 30 étudiants de l'université de Tizi-Ouzou».

La qualité de l'enseignement universitaire et surtout le coût des études qui est le moins cher d'Europe incitent les étudiants algériens à poursuivre leurs études dans les universités roumaines, a-t-il précisé, en faisant savoir que sa représentation délivre annuellement près de «2.000 visas plus particulièrement pour les étudiants et les hommes d'affaires».

L'ambassadeur a expliqué la faiblesse de demandes de visas par le fait que «la Roumanie est membre de l'Union européenne, mais pas de l'espace Shengen qui constitue en soi une barrière». Interrogé quant au recul de la présence roumaine en Algérie, Son Excellence a mis en avant la nouvelle orientation politique prise par son pays au début des années 90 et qui a mis l'accent «sur l'intégration de notre pays dans l'Union européenne et au sein de l'Union européenne et l'Otan».

Néanmoins, l'ambassadeur de la Roumanie a indiqué que son pays est en train, depuis un moment, de redynamiser ses relations de partenariat et de coopération avec ses anciens partenaires, dont l'Algérie. Marcel Alexandru a qualifié sa visite à Tizi-Ouzou, où il a rencontré les représentants du monde économique, de fructueuse «tant elle nous a permis d'identifier les potentialités très importantes qu'offre la wilaya de Tizi-Ouzou pour les entreprises roumaines et ce, dans différents secteurs, comme l'industrie, l'agriculture, le tourisme, l'artisanat, la santé et l'enseignement supérieur».

