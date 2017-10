M. Nourredine Boudissa, Directeur général d’ALGERAC : « qualification et agrément éléments indissociables »

Le directeur général de l’organisme d’accréditation (ALGERAC), Nourredine Boudissa, a mis en exergue, hier à Alger, le caractère indissociable entre la qualification et l’agrément pour « pouvoir parler de l’exportation de la production nationale », soulignant que « nos produits importés ne sont pas tous sous notre contrôle, notamment au niveau des services des douanes », c’est pourquoi il est nécessaire d’augmenter la part de laboratoires nationaux agréés.

Lors d’une conférence de presse organisée au quotidien national Echaâb, le premier responsable d’ALGERAC a fait part de son « inquiétude » à propos de l’avenir de notre production commercialisée à l’intérieur et à l’extérieur de notre territoire. C’est d’autant plus préoccupant que l’Algérie « s’est engagée à la faveur d’accords internationaux, en particulier avec l’Union européenne et le monde arabe ». Dans ce cadre, le responsable a souligné le rôle de nos laboratoires agréés pour avoir une économie « souveraine », notamment qu’un taux important des produits n’est pas «contrôlé» et non « conforme », comme par exemple, les pièces de rechange, les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et d’autres secteurs sensibles, indiquant que plus de 60% des produits sont importés de l’Union européenne.

De plus, le conférencier a insisté sur l’importance d’augmenter le nombre des laboratoires nationaux pour pouvoir répondre au « déficit » noté en matière de contrôle des produits importés, notamment que l’ouverture du marché de libre-échange est prévu pour 2020. Il indiquera qu’ «au jour d’aujourd’hui, nous n’avons pas un laboratoire national accrédité, sachant que l’Algérie importe des pièces de rechange après avoir relancé l’industrie automobile ». Dans ce cadre, le responsable a mis en exergue le rôle de ce genre d’organismes chargés de filtrer les productions étrangères importées, indiquant que le nombre de laboratoires ne dépasse pas la trentaine, actuellement, en espérant que le nombre sera augmenté à 240 au minimum avant 2020. Le conférencier a tenu à préciser l’utilité d’un agreement international des laboratoires algériens, afin qu’ils puissent être crédibles à l’échelle internationale. Dans le sillage de son argumentation, M. Boudissa a considéré que « le succès de l’exportation de notre production dépend de ces laboratoires agréés ».

Hichem Hamza