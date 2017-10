Lancement du LPA en 2018 : Révision du cadre réglementaire

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a réuni hier les opérateurs de son secteur, promoteurs et agences immobilières, pour un échange d’informations, dans le cadre de la nouvelle démarche de dialogue continu que le ministre entend promouvoir.

«Nous sommes ouverts à toutes les propositions des opérateurs », souligne le ministre, qui annonce le retour imminent de la formule LPA (Logement participatif aidé), mais avec un nouveau cadre législatif. « La préparation du dossier du LPA est dans sa dernière étape et la formule sera lancée en 2018 après révision des décrets exécutifs relatifs à cette formule », a-t-il précisé.

M. Temmar a indiqué également que la nouvelle conception comprend des mécanismes qui permettront une participation plus efficace des collectivités locales tout en remédiant aux lacunes constatées au niveau de l’ancienne formule, notamment en ce qui concerne les procédures de règlement des litiges qui peuvent survenir avec le promoteur immobilier, le bénéficiaire du logement ou l’administration.

Le ministre a indiqué dans le même ordre d’idées que son département a recensé près de 16. 000 unités de logements en chantier, dont les travaux sont, selon lui, à l’arrêt en raison de la persistance des litiges. La nouvelle formule, insiste le ministre, comprendra de nouveaux mécanismes devant garantir la poursuite des projets, quelles que soient les circonstances, dont le remplacement du promoteur en cas d’échec.

Le nouveau cadre législatif du LPA prendra en charge la lourdeur des procédures administratives, notamment en ce qui concerne l’enregistrement immobilier, la gestion des commissions techniques ainsi que la définition de la liste des bénéficiaires. La nouvelle formule prendra en considération également le problème du coût du mètre carré, de sorte à garantir la rentabilité du promoteur, à travers différents mécanismes.

D’autre part, il a été convenu que c’est la Caisse nationale du logement qui assurera l’équilibre financier du projet en adaptant le rythme de financement à celui de l’avancement des travaux sur le terrain. Par ailleurs, et afin de répondre aux exigences de la qualité, les promoteurs seront appelés à passer un concours, ce qui permettra de choisir la meilleure conception du projet.

De fait, une liste des producteurs nationaux des matériaux de construction sera mise à la disposition des promoteurs afin de les inciter à utiliser des matériaux locaux, et construire des logements avec un taux d’intégration de 100%. Il sera exigé du promoteur de construire un «logement témoin», au début de tout projet, pour montrer aux bénéficiaires les caractéristiques de référence de leur logement. La nouvelle formule du logement promotionnel aidé comprend la réalisation, à partir de 2018, de quelque 70.000 unités dans une première étape.

Le ministre a rappelé dans son intervention que « l’Etat fournit beaucoup d’efforts, mais cela ne suffit pas pour répondre à toute la demande». D’où la nécessité, selon lui, de lancer aussi la formule de la location, jugeant que « les offres locatives peuvent absorber une partie de la demande».



Bientôt un permis de construire électronique



Concernant cette dernière formule de la location, le ministre a fait savoir qu’elle sera prête avant la fin de 2017, soulignant qu’une série de rencontres de concertation auront lieu avec toutes les parties concernées.

Sur un autre volet, le ministère de l’Habitat envisage l’élargissement du champ des opérations électroniques du secteur pour inclure tous types de permis. Abdelwahid Temmar affirme qu’un système électronique est obligatoire pour faciliter et alléger les contraintes administratives que rencontrent certains entrepreneurs et même des citoyens. A cet effet, la plateforme électronique en cours d’élaboration permettra, dans un premier temps, d’effectuer des demandes de délivrance de permis de construire, puis s’élargira vers les demandes de «plans de génie civil» et le «traitement des dossiers d’agrément» à distance.

Abordant la situation de la promotion immobilière dans le pays, le ministre a annoncé que son département ministériel œuvre actuellement à la révision de la loi 11-04 régissant cette activité, ainsi que la réactivation du haut conseil des promoteurs avant la fin de l’année en cours.

Il faut dire que le ministère de l’Habitat a recensé plus de 9.000 demandes d’agrément, alors que les promoteurs enregistrés dans le registre national de la promotion immobilière sont au nombre de 5.007, ce qui devrait enrichir largement le secteur.

De son côté, le directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP-Banque), Rachid Metref, a indiqué que cet établissement financier prépare le lancement du prêt islamique pour l’acquisition de logement.

Salima Ettouahria