Coopération algéro-namibienne : Dialogue fructueux et utile

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, la vice-Premier ministre, ministre des Relations internationales et de la Coopération de la République de Namibie, Mme Netumbo Nandi Ndaitwah, indique un communiqué des services du Premier ministère. Mme Nandi Ndaitwah effectue une visite de travail en Algérie, dans le cadre de la tenue de la première session de la commission mixte de coopération algéro-namibienne. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, souligne le communiqué.

«L’Algérie et la Namibie partagent les mêmes positions sur nombre de questions internationales», a indiqué hier à Alger le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. «Je me félicite de la régularité des consultations et de la concertation entre les deux pays, marquées par la convergence de vues sur les principales questions régionales et internationales», a souligné M. Messahel, lors des travaux de la commission mixte algéro-namibienne. Il a ajouté que le dialogue «fructueux et utile», lors de cette commission, «sera davantage approfondi, à la faveur de la prochaine visite à Alger du président de la Namibie».

Cette réunion permettra également une opportunité pour donner «une nouvelle impulsion dans divers domaines tant au plan économique que politique». Le chef de la diplomatie algérienne a ajouté qu'il était «essentiel d'explorer l'immense potentiel des deux pays pour améliorer le climat des affaires», soulignant «l'excellence des liens historiques et d'amitié indéfectible entre les deux pays qui trouvent leur singularité dans la lutte commune pour les libertés et la dignité et le partage des idéaux de paix et de justice».

Cette session «ne manquera pas de hisser la coopération bilatérale au niveau de l'excellence des relations politiques», a soutenu M. Messahel, ajoutant que «nous voulons conférer à nos relations un nouvel élan qui soit à la mesure de nos potentialités et de nos ambitions pour un avenir prospère». Il a relevé qu'il incombait aux opérateurs économiques des deux pays de «saisir les meilleurs opportunités d'affaires de part et d'autre, pour ouvrir de nouvelles perspectives de coopération». Pour le ministre, «le niveau de la coopération est limité à la coopération technique, notamment entre le ministère des Moudjahidine et celui des Vétérans namibiens, entre l'agence Algérie Presse Service (APS) et son homologue de Namibie et l'octroi de bourses annuelles à des étudiants de Namibie pour la poursuite des études supérieures en Algérie». Il a salué, à cet effet, le travail effectué par les délégations des deux pays, réunies en novembre 2016, permettant d'»identifier les actions concrètes de coopération et de définir les recommandations pour l'approfondissement des relations économiques scientifiques et techniques».

Ce travail, a rappelé le ministre, a été couronné par la finalisation de plusieurs projets, d'accords et de mémorandums d'entente dans plusieurs secteurs. «Plusieurs projets sont en cours de négociation. Nous allons renforcer le cadre juridique de notre coopération, et j'invite les experts pour sa finalisation», a-t-il conclu.



Netumbo Nandi Ndaitwana : « L’Algérie jouit d’un leadership en Afrique dans son effort pour le règlement des conflits. »



L'Algérie jouit du rôle de leadership en Afrique pour ses efforts dans le règlement des conflits, a affirmé, hier à Alger, la Vice-premier ministre, ministre des Relations internationales et de la Coopération de Namibie, Netumbo Nandi Ndaitwana. «Nous félicitons l'Algérie pour son leadership, elle n'épargne aucun effort pour le règlement des différends et apporte son soutien aux questions de décolonisation et du droit des peuples à l'autodétermination», a-t-elle souligné, lors des travaux de la commission mixte algéro-namibienne. Elle a indiqué qu'il était «impossible de parvenir au progrès sans la réalisation de la paix et de la stabilité», ajoutant que tous les citoyens d'Afrique doivent jouir de leurs droit à l'autodétermination. «Je voudrais faire référence ici à notre position commune par rapport à la lutte du peuple du Sahara occidental», a-t-elle expliqué. Pour la ministre de Namibie, l'Algérie «a toujours eu un rôle important dans la lutte contre la colonisation et l'apartheid», rendant hommage au défunt Président Ahmed Ben Bella, et au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. «Nous sommes amplement reconnaissants pour la soutien qu'avait apporté l'Algérie à l'indépendance de notre pays», a-t-elle relevé, soulignant la nécessité de consolider des relations économiques entre les deux pays en identifiant les domaines de «coopération prioritaire». «On doit créer un environnement favorable. Nous devons nous engager pour aller à des résultats tangibles», a-t-elle insisté, appelant à «renforcer les relations bilatérales dans les domaines de la sécurité, du commerce, des mines et de la formation». (APS)

Signature de sept accords de coopération

L'Algérie et la Namibie ont signé hier sept accords de coopération englobant plusieurs secteurs, à l'issue des travaux de la première session de la commission mixte de coopération entre les deux pays. Ces accords ont été signés par M. Messahel, et Mme Netumbo Nandi-Ndaitwah. Il s'agit d'un accord commercial, d’un mémorandum d'entente portant sur la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, d’un mémorandum d'entente entre le ministère des Moudjahidine et le ministère namibien des Vétérans. Les deux pays ont signé également des mémorandums d'entente et de coopération dans les domaines de la formation professionnelle, des sports, de la culture, ainsi qu'une lettre d'entente et de coopération dans le domaine des ressources en eau.

M. Messahel a indiqué, dans une allocution à la clôture des travaux, que les résultats de cette commission étaient «prometteurs», car ils «vont imprimer un nouvel élan aux relations entre les deux pays», ajoutant que la conclusion de ces accords permet d'«enrichir le cadre juridique et ouvrir de nouvelles perspectives mutuellement bénéfiques pour les deux pays». M. Messahel a, en outre, indiqué que la visite de la Vice-Premier ministre namibienne a permis aux deux pays d'«illustrer leurs convergences de vues» sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, comme elle a permis de «réaffirmer notre détermination à coordonner nos positions respectives dans le cadre des objectifs fixés par la charte de l'Union africaine», a-t-il souligné. M. Messahel a relevé que «face aux multiples défis auxquels fait face l'Afrique, les deux pays doivent conjuguer leurs efforts pour assurer le bien-être de leurs citoyens respectifs, la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique et dans le monde».

Pour sa part, Mme Nandi-Ndaitwah a exprimé sa «satisfaction» quant aux résultats de cette commission, soulignant que les deux pays avaient besoin de «travailler ensemble, en partageant leurs expertises pour assurer une meilleure intégration du continent, à travers notamment le règlement pacifique des conflits». S'exprimant sur la question du Sahara occidental, Mme Nandi-Ndaitwah a indiqué qu'«après l'adhésion du Maroc à l'UA, nous devons encourager les deux parties (le Maroc et le Sahara occidental) à engager des discussions sérieuses». (APS)