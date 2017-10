Création du Réseau des femmes médiatrices de la Méditerranée : L’APN participe à l'Initiative italienne

L'Assemblée populaire nationale prendra part, aujourd’hui et demain à Rome, à l'Initiative de l'Italie pour la création du réseau des femmes médiatrices de la Méditerranée, a indiqué hier un communiqué de la chambre basse du Parlement. L'APN sera représentée à cette rencontre par la députée Saida Ibrahim Bounab. «Le Réseau des femmes médiatrices de la Méditerranée constitue un espace d'échange d'expériences entre les représentantes des pays membres, en coordination avec les Nations unies et son département des affaires politiques et de la coopération. Il vise également à tirer profit des initiatives des organisations féminines, à l'instar de l'Union africaine des femmes médiatrices et du Réseau des femmes africaines leaders», ajoute-t-on de même source. L'idée de création du Réseau des femmes médiatrices de la Méditerranée est issue d'une «prise de conscience quant à l'importance de la participation des femmes des deux rives de la Méditerranée à la diffusion de la paix dans la région la plus exposée aux conflits dans le monde».