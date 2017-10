M. Benmeradi s’entretient avec les ambassadeurs serbe et suédois : Développer les échanges commerciaux

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, s'est entretenu, lundi à Alger, avec l'ambassadeur de Serbie, Aleksander Jankovic, et l'ambassadrice de Suède, à Marie-Claire Sward Capra, lors de deux rencontres distinctes, sur plusieurs questions économiques bilatérales, indique un communiqué du ministère. L'ambassadeur serbe a évoqué à cet effet les relations historiques entre les deux pays, tout en exprimant sa disponibilité à développer le volume des échanges commerciaux et contribuer à la création de partenariats dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme, appelant à l'échange de visites entre les responsables des deux pays dans les différents secteurs et entre les hommes d'affaires afin de s'enquérir de près des potentialités offertes par notre pays. L'ambassadrice de Suède à Alger a souligné pour sa part l'importance du marché algérien, mettant en avant les perspectives de partenariat entre les opérateurs suédois et algériens dans les différents domaines. Elle a annoncé, par ailleurs, que son pays envisageait de relever le plafond des investissements en Algérie, en particulier dans le domaine des industries mécaniques lourdes. Le ministre du Commerce a insisté, lors des deux entretiens, sur les nouveaux mécanismes mis en place par l'État pour la protection de l'économie nationale, la promotion du produit national et l'instauration d'un équilibre entre les importations et les exportations. M. Benmeradi a évoqué les démarches de l'Algérie visant à relever les quotas d'exportations hors hydrocarbures et tous les efforts consentis par le ministère du Commerce pour l'accompagnement et la promulgation de lois et la prise de mesures incitatives en faveur des opérateurs économiques algériens et étrangers.