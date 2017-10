Mensuel Afrique Asie : Dépôt de bilan

Le mensuel Afrique Asie vient de déposer le bilan et ne sortira plus en raison de sa situation financière «très difficile», a appris l’APS auprès du magazine. «Effectivement, le mensuel a déposé le bilan et cessera de paraître», a indiqué Brahim Madaci, secrétaire général d’Afrique Asie, fondé en 1969 par Simon Malley. Afrique Asie, dirigé par la Sarl Afriam, est un magazine mensuel tiers-mondiste d’analyse politique et d’information économique, sociale et culturelle, avec comme centre d’intérêt l’Afrique, l’Asie et leur émancipation. Le mensuel a déjà déposé le bilan en 2005 suite à des contrôles fiscaux répétés pour reprendre en 2007. La direction diffusera un communiqué dans les prochains jours.