RC Kouba : Assemblée générale extraordinaire le 26 octobre

Un membre du Bureau exécutif de RC Kouba (Ligue-2 de football), a indiqué dimanche à Alger, que l'assemblée générale extraordinaire (AGE) du club aura lieu jeudi prochain (16h30) au stade Benhaddad de Kouba, pour retrait de confiance à l'actuel président Mohamed Seghir Fares, en raison de la situation difficile dans laquelle se débat le club. «Nous avons effectué toutes les démarches administratives nécessaires auprès des services de la direction de la jeunesse et des sports d'Alger, afin d'organiser l'assemblée générale extraordinaire le 26 octobre prochain au stade de Kouba, afin de procéder officiellement au retrait de confiance à l'actuel président Mohamed Seghir Fares qui est en passe de mener le club à la dérive et l'impossibilité de travailler avec lui. La crise financière et les mauvais résultats sur le plan sportif sont les autres points à débattre lors de cette AGE», a indiqué Abdelaziz Safsafi à l'APS. L'ancien international a souligné la nécessité de sauver le club en exhortant les membres du Comité exécutif du RCK a faire preuve d'union, dans l'intérêt du club. Il a également exhorté les amoureux et supporters des «Vert et Blanc» à apporter leur soutien à leur équipe et l'aider à sortir de sa crise dans laquelle elle se débat. Les membres du comité exécutif du RC Kouba ont procédé, le 12 octobre dernier à une «opposition» qui consiste à empêcher l'actuel président d'effectuer des opérations financières sur le compte bancaire du club. Le président, Fares a, rappelle-t-on, été élu lors de la saison 2016-2017 pour un mandant olympique de quatre ans. À l'issue de la

7e journée, le RC Kouba drivé par le coach roumain, Dan Angelescu, occupe la 16e et dernière place du classement de Ligue-2 avec un total de 3 points (3 nuls et 4 défaites).