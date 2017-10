JSK, Son projet avec les Italiens tarde à se concrétiser : Sadmi déjà sous pression !

Le semblant de calme retrouvé par la JSK avec l’arrivée d’Abdelhamid Sadmi risque d’être de courte durée. Le changement que tout le monde attendait tarde à venir et l’opposition commence petit à petit à se former autour du nouveau président si bien que des voix s’élèvent ça et là pour revendiquer carrément son départ.

Alors que l’ancien capitaine des Jaune et Vert est en poste depuis à peine deux mois, une partie des supporters s’impatiente de voir des résultats. Et pour ne pas arranger les choses, Malik Azlaf, membre du Conseil d’administration a rajouté de la pression supplémentaire sur Sadmi en lui demandant «de gérer convenablement la JSK sinon il n’a qu’à prendre ses affaires», a-t-il dit. Une déclaration assez sévère qui n’a naturellement pas plu à Abdlhamid Sadmi. Ce dernier veut des explications et une confrontation entre les deux hommes est attendue dans les jours à venir.

En attendant, tout le monde veut voir sur quoi déboucheront les négociations entreprises par Abdelhamid Sadmi avec des entrepreneurs italiens. Plus d’un mois après l’ouverture des pourparlers et plusieurs rounds de négociation aucun accord n’a été signé ce qui fait dire à certains que les Italiens n’ont aucune intention d’investir dans la JSK et le projet cher à Abdelhamid Sadmi risque de s’évaporer au même titre que ses espoirs e renflouer les caisses du club et pouvoir ainsi entrevoir le reste de la saison plus sereinement.

Car aujourd’hui, les temps sont vraiment durs pour la JSK et Abdelhamid Sadmi appréhende les

difficultés qui l’attendent. «Aujourd’hui, la JSK ne peut même organiser un déplacement à l’intérieur du pays» faute de moyens financiers. Et pour ne pas arranger les choses, les dettes se sont accumulées. Les joueurs ne ratent pas une occasion pour revendiquer leurs salaires alors que les entraîneurs des jeunes ont carrément fait grève et exigent d’être payés. Paradoxalement, le directoire présidé par Abdelhamid Sadmi n’a toujours pas procédé à l’ouverture du capital tel qu’il a été décidé lors de la réunion qui avait amené à la destitution de Moh-Chérif Hannachi. Ce qui aurait permis de renflouer les caisses du club. Récemment, Abdelhamid Sadmi a déclaré que «l’ouverture du capital n’était pas à l’ordre du jour», ce qui ne fait que resserrer d’avantage l’étau sur lui.

Il est clair que les supporters de la JSK qui ont, il faut le dire, salué son arrivée à la tête du club, n’attendront pas indéfiniment surtout que l’opposition est de plus en plus bruyante. La déclaration de Malik Azlef n’est pas innocente. Autrement dit, Abdelhamid Sadmi est sommé de trouver des solutions sous peine de se retrouver lui aussi sur la touche par un simple retrait de confiance.

Pour rassurer les supporters et calmer un peu les esprits, Sadmi a assuré qu’il a rendez-vous cette semaine avec les Italiens pour conclure son projet. Mais il devrait en parallèle chercher d’autres sources de financement. C’est dire que les prochains jours vont être décisifs…

Amar Benrabah