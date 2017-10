Ligue 1-Mobilis (Match de mise à jour), USMA 2 - USMH 0 : L’orgueil usmiste a prévalu

Très déçus et ébranlés pourtant après son élimination sans gloire de la demi-finale de la Ligue des champions africaine, samedi dernier face au WA Casablanca, l’USM Alger s’est rebiffée rapidement.

En effet, les camarades de Meftah se sont imposés hier face à l’USMH, lors de la rencontre de mise à jour du championnat. Les Usmistes, ne paraissaient sur le terrain nullement amoindris psychologiquement après l’échec concédé en compétition africaine.

Ils ont en effet largement dominé leur vis-à-vis, qui pourtant a bénéficié d’une journée supplémentaire de repos. Daoud, Bouguèche and Co, revigorés par leur premier succès depuis le coup d’envoi de la saison, vendredi passé face à la lanterne rouge, l’USM Blida, espéraient enchaîner par un nouveau succès ou du moins arracher le point du match nul, à l’occasion de ce derby. Hélas pour eux, ils sont tombés sur beaucoup plus forts qu’eux, malgré leur détermination et leur bonne volonté. En fait, Khelili, très bon dans ce match, et ses camarades n’ont pas pu arrêter la furia des Meziane, Darfalou, Ziri-Hamar et autres. Ces derniers ont fait le nécessaire pour se racheter devant leur public après la grande déception de l’élimination en LDC. Ils ont réussi à se requinquer quelque peu le moral. Ils ont opté pour l’offensive à outrance, acculant l’équipe visiteuse dans ses derniers retranchements. D’ailleurs, d’emblée, Darfalou annonce la couleur en ouvrant la marque à peine deux minutes après le coup d’envoi donné par le directeur de jeu, profitant d’un joli mouvement collectif usmiste, avec une passe lumineuse de Yaya. Il n’avait qu’à pousser le ballon au fond des filets du portier harrachi Mazouzi (2’). El-Harrach tente de réagir, mais se montre incapable de porter un réel danger dans la surface de réparation de l’Union d’Alger, où la défense usmiste s’est montrée intraitable. L’USMA poursuit ses manœuvres offensives et manque des occasions propices de doubler la mise. Il a fallut attendre la 87’ de jeu pour que l’équipe de Soustara tue tout espoir d’égalisation des Harrachis. Un mouvement offensif sur le flanc droit, voit Meftah remiser sur Ziri-Hamar, ce dernier contrôle le ballon pied gauche et place du pied droit une frappe imparable aussi précise que puissante, la balle en pleine lucarne, crucifiant Mazouzi, dont la responsabilité du but ne lui incombe pas. La passivité de la défense harrachie, inerte sur l’action, a eu raison de lui. Encouragés et soutenus par leurs inconditionnels, les protégés de Paul Put ont prouvé leurs capacités à se relever dans les moments difficiles. C’est cela la force des grandes équipes. Quant à l’USMH, elle retombe dans ses travers avec cette autre défaite, qui lui fait mal et qui ne lui permet pas de s’extirper de la zone des relégables. La saison risque d’être très difficile pour l’équipe banlieusarde qui n’a récolté que très peu de points après huit journées de championnat. L’inquiétude grandit chez les fans harrachis, qui craignent pour l’avenir en Ligue 1-Mobilis de leur équipe de toujours. Sa situation actuelle n’est autre que le reflet du bricolage qui sévit dans ce pourtant prestigieux club, œuvre des différents dirigeants qui s’y succèdent depuis quelques années déjà. À quand un vrai sauveur à la tête de l’USMH ? La question reste posée.

Mohamed-Amine Azzouz