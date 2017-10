Dans la lucarne : Pour qui balance le cœur de Ghouti ?

Il est évident que l'importance de l'arbitrage n'échappe à personne aussi bien chez nous qu'ailleurs. La responsabilité de l'homme au sifflet est on ne peut plus grande car sa décision peut avoir une incidence directe sur le résultat final. C'est-à-dire qu'une équipe peut travailler avec son préparateur physique et l’entraîneur en chef durant toute une semaine pour se faire battre, en fin du compte, injustement, parce que l'arbitre de la rencontre a fait une erreur d’arbitrage. Chez nous, la saison dernière, on avait parlé à satiété de l'arbitrage, eu égard aux nombreuses erreurs des fois flagrantes constatées durant le déroulement de notre Championnat national, Ligue-1 et 2. Cette situation a obligé le nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi, à agir en tentant d'assainir la situation de la corporation. Il avait alors ramené Koussa Messaoud, l'ex-arbitre international et président de la Ligue régionale de Sétif. Ce dernier ne voulant pas perdre l'importante commission des désignations a demandé diplomatiquement d'être déchargé de cette mission. Zetchi n'a alors pas voulu que le problème entre Koussa et Amalou perdure et ne pas perdre la face dans un football national de plus en plus compliqué. Car, à chaque incartade ou défaite tout le monde visera l'arbitre, le rendant directement responsable. Il faut dire que certains arbitres ne jouent pas le jeu. Ils sifflent pour un «oui» ou un «non». Même les simulations sont accordées à quelques équipes. D'où le courroux de certains. Ce n'est pas le sujet que nous abordons ici, mais le problème qui existe entre la FAF et la LFP. Les deux structures ne semblent pas être sur la même longueur d'onde. La FAF vient de mettre carrément la CF d'arbitrage sous sa coupe. Ce qui n'était pas le cas auparavant. L'arbitrage dépendait de la LFP. Aujourd'hui, on peut dire que les choses sont en train de s'envenimer et ce malgré l'intervention du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, pour regagner la sérénité au sein des deux parties où règne un conflit, loin d'être apparent, même si les signes sont on ne peut plus révélateurs et font jaser, çà et là. Le président de la FAF connaît mieux que quiconque le volet relatif à l'arbitrage étant un ancien président de club depuis 1994 et la création du PAC. C'est pour cette raison qu'il ne veut pas le laisser sous la gestion de la LFP. Lorsqu'il a été intronisé le 20 mars dernier à la tête de la FAF, concernat le problème de l'arbitrage, il avait affirmé : «J'en fais mon affaire personnelle». C'est-à-dire qu'il ne veut laisser personne d'autres prendre en charge ce volet, le faisant fonctionner ensuite comme bon lui semble. Suite au départ de Koussa, Zetchi a désigné Ghouti pour s'occuper de l'arbitrage, un moyen très important dans le développement de notre football. Une question reste posée cependant c'est de savoir pour qui «roulera» Ghouti. C'est vrai que Zetchi, d'une certaine façon, a gagné cette bataille qui ne sera certainement pas une simple sinécure. Bien au contraire, elle sera d'un enjeu capital. Les spécialistes constatent, par ailleurs, que le courant ne passe pas très bien entre les deux parties,. On reporte et on programme des matches sans que la LFP ne bouge le petit doigt. Ceux qui dirigent la LFP ont-ils déjà abdiqué ? Mystère et boule de gomme ! les jours à venir nous renseignerons un peu plus.



Hamid Gharbi