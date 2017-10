AS Radieuse : Finale en apothéose du tournoi de l’amitié

Sour El Ghozlane et Gambetta sur le podium et une pensée aux martyrs du devoir national et aux journalistes assassinés

Dans une grande ambiance de fraternité et d’amitié s’est clôturé le tournoi de l’amitié au complexe de proximité Reguig Abdelkader et en présence d’un très nombreux public qui s’est délecté de cette fête du football. Les lauréats de cet évènement du sport de proximité ont été l’équipe de Sour El Ghozlane, celle représentant la wilaya de Bouira et la formation du quartier de Gambetta d’Oran. Elles ont eu l’honneur de recevoir les coupes, les médailles et les cadeaux de la part de monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, le wali d’Oran,

Mr Mouloud Cherifi, le représentant du général-major, Abdelghani Hamel, le contrôleur de la police, Mr Nouasri Salah, le président de la Radieuse, Kada Chafi, ainsi que les anciens internationaux, en l’occurrence Belloumi, Megharia, Hansal, Benchiha, Benzerga, Kherris, Hebri et l’ex-entraineur du MCO, Mechri Abdallah et cela sous les applaudissements de la foule qui n’a pas manqué de soutenir toutes les équipes finalistes.

Ce rassemblement de la jeunesse a été une occasion pour rendre un vibrant hommage au Président de la République,

M. Abdelaziz Bouteflika et cela à titre de reconnaissance pour les efforts et l’intérêt porté à la jeunesse et au sport algérien, sans oublier la réussite de la politique de la réconciliation nationale qui a permis à l’Algérie de retrouver la paix, la stabilité et la fraternité pour tous les Algériens. La Radieuse a rendu d’autres distinctions de reconnaissance, un hommage aux trois journalistes assassinés durant la décennie noire, Bakhti Benaouda, Djamel-Eddine Zaïter et Kaddour Bousselham, qui étaient un exemple pour la corporation, dotés d’un grand courage. N’oublions pas aussi l’hommage rendu aux deux policiers victimes d’un attentat meurtrier à la

Sûreté de wilaya de Tiaret. Leurs familles ont bénéficié d’aides financières et d’Omra de la part des instances nationales et locales avec le concours de Mobilis. Ce qui a ému grandement les présents qui ont remercié la Radieuse et soutenu moralement ces familles qui étaient présentes au stade Reguig Abdelkader de Maraval. Le comité d’organisation a également aidé financièrement quelques familles de sportifs vivant dans des conditions précaires, afin qu’elles effectuent des soins à leurs enfants atteints de graves maladies, sans oublier le geste de reconnaissance rendu à la famille du président du Ghali de Mascara, Ali Meriah, décédé alors qu’il accomplissait sa mission à la tête de son club.