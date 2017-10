35e anniversaire de l’obtention du ballon d’Or par Belloumi : Le Talent honoré

Le ministre de la Jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali, a rendu un vibrant hommage à Lakhdar Belloumi pour l’obtention du premier titre individuel algérien en football, à savoir le ballon d’or africain qui lui avait été remis il y a 35 ans par la confédération africaine de football et le journal France-Football. Cette reconnaissance de la part de l’Etat algérien représenté par le ministre de la Jeunesse et des Sports, démontre que Lakhdar Belloumi, durant toute sa carrière sportive a été un exemple de la réussite de la jeunesse algérienne et de nationalisme. Le ballon d’or et le titre de meilleur joueur africain font suite aux exploits de ce joueur talentueux à l’extrême, qui ont permis au football algérien de se qualifier pour la première fois à une compétition mondiale de premier plan, la Coupe du monde de football en Espagne. À cette occasion, monsieur le ministre, présent à la finale du tournoi de l’amitié de la Radieuse et en présence des amis de Lakhdar Belloumi, entre autres Megaharia Fodil, Hansal Mohamed et Kada Chafi, a déclaré : «Je n’oublierai jamais le but décisif de Belloumi au Nigéria, qui a permis à notre équipe nationale de franchir un pas décisif pour la qualification à la Coupe du monde, ainsi que le 2e but marqué contre la grande équipe d’Allemagne, réalisation qui a fait sortir la population dans les rues pour crier sa joie. Monsieur Belloumi est l’exemple-type de la réussite de la politique de réforme sportive algérienne. «Pour moi, remporter un ballon d’or à 22 ans, sur des terrains en tuf, avec un club prestigieux qui n’avait pas encore remporté un titre avant 1984, démontre aussi que Belloumi est aussi un génie. L’Etat algérien n’oublie pas ce que ce joueur a apporté à l’Algérie».

De son côté, l’ex-joueur du GC Mascara a été très ému de ce geste de reconnaissance de la part de l’Etat : «Durant toute ma carrière, je n’ai fait que mon devoir envers mon pays et je lutte pour que mon expérience profite à notre jeunesse ».