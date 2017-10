FAF : Réunion Zetchi-clubs amateurs de l'Est et du Sud-Est

Le président de la Fédération algérienne de football (Faf), Kheïredinne Zetchi, se réunira avec les présidents des clubs amateurs de l'est et du sud-est le 10 novembre prochain à Constantine, a annoncé dimanche l'instance fédérale sur son compte Facebook officiel. Cette rencontre coïncide avec le match de la sélection algérienne face au Nigeria, prévu le même jour au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (20h30) pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires du Mondial-2018. Le Bureau fédéral (BF), en réunion dimanche au Centre technique de Sidi Moussa (Alger), a instruit par ailleurs la Ligue nationale de football amateur (LNFA) d'informer les clubs amateurs endettés qu'il «s'opposera à leur accession éventuelle en cas de non-régularisation» de leur situation financière. Le BF a enfin déploré les incidents ayant émaillé certains matchs des championnats de la Division nationale amateur ce week-end, appelant à faire preuve de «fermeté» face à de tels agissements.



Zetchi appelle la LFP à combiner ses efforts avec la FAF



Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a appelé la Ligue de football professionnel (LFP) à combiner ses efforts avec la FAF et repartir sur de «nouvelles bases», rapporte dimanche l'instance fédérale sur son compte Facebook officiel. Le patron de la FAF a lancé cet appel lors de la session mensuelle de son Bureau fédéral (BF) réuni au Centre technique de Sidi Moussa (Alger) et à laquelle a pris part le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj. «La LFP est disposée à collaborer pleinement avec la FAF pour le bien des clubs algériens et de la sélection nationale», a dit Kerbadj assurant que «la FAF et la LFP sont condamnées à s'entendre». La relation entre les deux instances chargées de la gestion du football n'est pas au beau fixe depuis un moment avec des échanges d'«hostilités» via presse interposée.

«La FAF et la LFP tiendront bientôt une réunion pour décider de la répartition des droits télé et des droits de naming», a encore fait savoir la FAF.