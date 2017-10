CHAN-2018 : L’Algérie pourrait remplacer l’Egypte

L’Algérie pourrait bel et bien prendre part au CHAN-2018 prévu à Rabat (Maroc) du 12 janvier au 4 février. La Confédération Africaine de football, qui vient d’enregistrer la défection de l’Egypte, serait sur le point d’adresser une invitation à la FAF afin que Les Verts remplacent les Pharaons à la phase finale du championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux.

La sélection égyptienne, écartée par les Lions de l’Atlas, à été repêchée après la décision de la CAF de décharger le Kenya de l’organisation de cette compétition continentale et de la confier aux Marocains. Une décision prise, la semaine dernière au cours d’une réunion extraordinaire du Bureau exécutif de l’instance continentale. Pour rappel, l’Algérie à été éliminée de cette compétition par la Libye. «Nous avons écrit à la CAF pour lui signifier que nous ne serons pas en mesure de participer au CHAN-2018. La raison de ce retrait est que nous ne pouvons pas arrêter le championnat, alors que le tournoi se dispute dans une période hors dates FIFA», indique Tharwat Sweilam, directeur exécutif de l’EFA (Fédération égyptienne de football) aux médias égyptiens. Une nouvelle qui réjouit le nouveau staff technique des Verts. «Une éventuelle participation de l'Algérie au CHAN-2018 serait une bonne nouvelle pour le joueur local et constituerait un bon challenge. J'aurais aimé toutefois que l'Algérie se soit qualifiée sur le terrain mais malheureusement ça n'a pas été le cas», a déclaré à l'APS Menad, avant de poursuivre : «Au cas où notre participation serait confirmée, nous n'aurons par contre pas assez de temps pour composer l'équipe qui ira au Maroc, mais ça reste tout de même un bon challenge et pour les joueurs et pour le nouveau staff technique». Ainsi, Madjer et ses deux adjoints, en l’occurrence Ighil et Menad, vont devoir modifier leurs plannings. Après le match sans intérêt particulier face au Nigéria, prévu le 10 novembre prochain, le nouveau staff technique de l’EN se penchera sur la préparation du CHAN-2018. Une compétition officielle ou Madjer devra faire ses preuves. Cela dit, il faudra attendre l’invitation de la CAF et la confirmation de la FAF, aussi.

Rédha M