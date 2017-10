Enseignement supérieur : Les enseignants en sous-effectif

Plus d’un mois après la rentrée universitaire, le manque d’enseignants dans certaines filières pénalise les étudiants. Cette situation a été déplorée par des enseignants et dénoncée par des étudiants de plusieurs universités d’Alger. Chose qui a poussé certains à observer des débrayages, pour réclamer leur droit d’avoir un encadrement adéquat. Hier encore, des étudiants du département informatique de la faculté d’Alger ont exprimé leur mécontentement en appelant à la prise en charge urgente de ce problème qui ne fait que s’accentuer face à l’augmentation du nombre de nouveaux inscrits sur les bancs de l’université par rapport au nombre des diplômés sortants, selon certains avis. «Cela fait plus de deux semaines qu’on a entamé les cours, et on n’a même pas de professeurs de travaux dirigés (TD) », a affirmé une jeune étudiante en 3e année, précisant que le déficit en matière d’encadrement pourra affecter leur rendement, d’autant plus qu’ils sont en fin de cycle pour préparer le mémoire de fin d’études. Cette situation caractérise apparemment plusieurs universités du pays, à l’image de l’université de Boumerdès et celle de Blida, dont les étudiants demandent expressément des enseignants, tout en précisant que cette situation influe négativement sur l’acquisition du savoir et le rendement pédagogique des institutions universitaires.

A titre d’exemple, les cinq facultés et instituts de l’université de Boumerdès souffrent d’un manque de plus de 70 enseignants dans les filières anglais technique, sciences politiques, spécification de logiciel et traitement de l’information, forage, production, réservoir engineering, calcul des réacteurs, d’après les informations fournies par les représentants du mouvement estudiantin de cette institution.

Selon les avis recueillis, le constat est là. Plusieurs universités accusent, effectivement, un déficit dans l’encadrement pédagogique à cause du fait que les capacités d’accueil dans différentes spécialités ont augmenté sensiblement ces dernières années. Un manque qu’il faudra compenser pour prendre en charge les 1.600.000 étudiants, dont 600.000 pour la seule première année.

En effet, l’extension rapide du réseau universitaire, qui compte désormais cent six établissements d’enseignement supérieur répartis sur l’ensemble du territoire national, accentue le problème qui attend d’être solutionné.

Pourtant, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, s’était engagé, lors d’une rencontre avec les syndicats des enseignants et chercheurs tenue au début de l’année universitaire, à régler le problème d’encadrement généré par les départs en retraite et la baisse du nombre de doctorants.

Il a, par ailleurs, fait savoir que le recrutement des professeurs et des vacataires dépend des universités, précisant que les établissements doivent définir avec précision leurs besoins en matière d’encadrement et procéder, sur cette base, au recrutement. Et devant le mouvement de grogne qui ne cesse de s’amplifier, le ministre a réitéré son appel en direction de tous les membres de la corporation universitaire, notamment les représentants des organisations estudiantines agréées, pour activer les canaux de "dialogue constructif" dans le traitement des différentes questions soulevées.

M. Hadjar a reconnu, en effet, que la rentrée universitaire a été émaillée de "quelques problèmes", dont celui de la surcharge constatée au niveau de certains établissements, en raison d'une forte demande sur des spécialités précises et du fait que la plupart des étudiants préfèrent poursuivre leurs études dans l'université la plus proche de leur lieu de résidence, même en cas de manque de places pédagogiques.

Par ailleurs, et dans cette perspective de régler les problèmes inhérents à la communauté universitaire, M. Hadjar a annoncé la tenue prochaine, probablement début 2018, d'une conférence nationale sur les œuvres universitaires, consacrée à l'examen de certaines questions liées aux œuvres sociales, notamment l'hébergement, le transport et la restauration, appelant les partenaires à y participer par des propositions et observations.

Selon un responsable du ministère, « le manque de professeurs n’est qu’une question liée à la programmation des cours qui sera pris en charge incessamment ».

K. H.