Contribution des Belges à la guerre de libération nationale : Ils ont aidé les Algériens au péril de leur vie

Le premier colloque international «Le Front du Nord. Des Belges et la guerre d’Algérie (1954-1962)», organisé par l’ambassade de Belgique, se tiendra, dimanche 29 octobre à la Bibliothèque nationale d’El-Hamma (Alger), a annoncé hier M. Pierre Gillon, ambassadeur de Belgique en Algérie.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, M. Gillon a évoqué le rôle qu’ont joué les Belges durant la guerre de Libération, ceux qui se sont engagés pour la cause algérienne, apportant leur précieux soutien au FLN.

« De nombreux Belges, au péril de leur vie parfois, ont aidé les Algériens et le FLN pendant la Guerre d’Indépendance », a-t-il souligné. Et d’ajouter que ces personnes, dont la plupart n’ont jamais connu l’Algérie, croyaient toutefois en une cause juste, et sont devenus membres de réseaux porteurs de valises, passeurs de militants et de clandestins activistes recherchés par la police française. M. Gillon a, dans le même contexte, rappelé aussi le rôle majeur qu’a joué le Collectif des avocats belges du FLN qui défendaient les militants algériens devant les tribunaux français.

Selon l’ambassadeur de Belgique, ce colloque, qui bénéficie du soutien des ministères de la Culture, des Moudjahidine et de la Communication, est une opportunité pour réunir les acteurs et témoins, belges et algériens, afin que cette mémoire ne disparaisse pas. « Cette histoire est mal connue en Belgique comme en Algérie », a indiqué M. Gillon, précisant que le colloque qui sera organisé la veille de la commémoration de la Révolution du 1er Novembre 1954, sera une occasion pour mettre la lumière sur cette époque importante d’Algérie. « Une dizaine de personnes parmi les derniers acteurs et témoins belges qui ont aidé les Algériens et le FLN pendant la Guerre d’Indépendance viendront de Belgique afin de participer à ce colloque et livrer leur témoignage », a-t-il noté. A l’occasion de cette rencontre, M. Gillon a tenu à relater certains faits qui ont marqué l’histoire de l’Algérie en Belgique, mentionnant que, selon certains témoignages, la première fois où le drapeau algérien a été déployé au grand jour dans toute l’Europe, c’était à Bruxelles, lors des funérailles d’Akli Aissou, étudiant en médecine, proche de l’UGEMA, assassiné par la Main Rouge le 9 mars 1960 à Ixelles, dans la banlieue bruxelloise.

L’ambassadeur de Belgique a mis l’accent, dans son intervention, sur l’importance de cet événement qui a une dimension humaine, pour la préservation de la mémoire collective des deux peuples, à savoir les Belges et les Algériens, invitant au passage les historiens à venir massivement pour assister à ce colloque qui sera ouvert au public.

« La participation des historiens à cet événement sera d’une grande utilité, car ils ont le devoir de mémoire d’écrire cette histoire pour les générations futures avant qu’elle ne disparaisse», dira-t-il, et d’informer que les participants au colloque assisteront à la projection d’un documentaire intitulé « Le Front du Nord. Des Belges dans la guerre d’Algérie (1954-1962) », réalisé par M. Hugues Le Paige, pour la RTBF, radio-télévision publique belge francophone, en 1992. Notons qu’au programme de ce colloque, qui est une initiative à saluer, des tables rondes seront organisées et réuniront des témoins qui vont évoquer l’atmosphère de l’époque en Belgique et notamment au sein des mouvements estudiantins. Il sera également question de mettre en exergue le rôle des réseaux et activités de soutien au FLN en Belgique, ainsi que le collectif des avocats belges.

Cette manifestation sera également rehaussée par la présence de M. Ali Haroun, ancien ministre, membre du Conseil national de la Révolution algérienne, et M. Paul-Emmanuel Babin, historien de la guerre d'Algérie en Belgique et dans le Nord de la France.

Kamélia Hadjib