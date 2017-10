Conjoncture : Informel, une équation complexe

En Algérie, le débat sur la sphère informelle, notamment son poids sur le marché parallèle, son impact sur l’économie, et sa part dans le PIB, ne cesse d’alimenter l’actualité nationale. Pour cause, c’est «un sujet stratégique qui a des répercussions à la fois politiques et socio-économiques, les liens entre sphère informelle, la bureaucratie et la gouvernance renvoyant à la régulation économique sociale et politique», pour reprendre l’expert Abderrahmane Mebtoul. Le Premier ministre a récemment affirmé que la masse monétaire qui circule dans le circuit informel est «surévaluée, et ne dépasse pas, dans le meilleur des cas, 1.700 milliards de dinars». Aussi, le phénomène n’est pas «un problème en soi», a déclaré M. Ahmed Ouyahia. Mais si le marché parallèle garantit un gisement d’emplois pour les jeunes, et offre les moyens de subsistance pour des milliers de ménages, en revanche, le problème réside dans les pratiques frauduleuses qui en résultent, en particulier sur le plan fiscal. En fait, le circuit, dont les ramifications sont complexes, échappe aux règles et lois du marché, et contrarie, par conséquent, toute initiative des pouvoirs publics de canaliser cette masse monétaire ou encore intégrer les activités informelles dans la sphère légale. Des actions ont été entreprises dans ce sens (amélioration du dispositif de contrôle économique, facilitation du registre du commerce, amélioration du climat des affaires), mais sans pour autant donner de résultats probants. L’État ira plus loin en mettant en place des dispositifs incitatifs censés stimuler le mouvement de l’argent de l’informel vers les banques (conformité fiscale volontaire, emprunt national pour la croissance économique). Néanmoins, ces mesures n’ont pas généré l’impact attendu, de l’aveu des spécialistes et de certains officiels, notamment l’ancien ministre des Finances, M. Abderrahmane Benkhalfa. Le fléau, qui s’est accentué après la crise de 1986, sera, au contraire, «soutenu» par les flux des importations, tous azimuts. Aujourd’hui, et en l’absence d’un réel système permettant d’accéder à une information économique fiable, il s’avère hasardeux d’avancer des chiffres sur le volume de l’informel, soulignent les experts. Néanmoins, et à l’évidence, la problématique de l’économie parallèle ne peut être traitée par la répression, car «à problème structurel, une solution structurelle», déclarait le Dr Farid Allaouat, lors d’une conférence sur la thématique organisée en 2014. Autrement, avait-il souligné, il faudra «créer les conditions économiques et sociales d’extinction de ces actions, par des mesures incitatives qui rapprochent les populations vulnérables ou réfractaires vers l’économie officielle».

D. Akila