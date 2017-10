Boissons gazeuses, jus, produits alimentaires : Le système d’étiquetage changera

Le constat est là, unanime, irrécusable. Le prix de la bouteille d’eau est élevé, et diffère d’un producteur à l’autre. Que faire pour y remédier ? «Rien, pour le moment», concède M. Hemani, président de l’Association des producteurs algériens de boissons (Apab).

S’exprimant, lors d’une conférence annonciatrice du Premier Salon international des boissons, des arômes et des produits laitiers, qui se tiendra du 27 eu 29 novembre, il ajoute : «C’est une contrainte pour le producteur d’augmenter le prix, mais quand le prix de revient augmente, ils se trouvent obligés de faire de même avec le prix de vente.» Compte tenu de cette situation, M. Hemani propose aux producteurs de chercher d’autres solutions, comme la réduction des frais à l’intérieur des entreprises. Qu’il s’agisse de l’eau, d’autres boissons et produits alimentaires, le conférencier précise qu’un nouveau décret sur les informations nutritionnelles sera appliqué. «Le système d’étiquetage changera», annonce-t-il. Et appelle les consommateurs à séparer, pour leur consommation des boissons, le bon grain de l’ivraie.

À une question liée aux contraintes de la filière, le conférencier dit que l’Apab a saisi quatre ministères, leur demandant de revoir la contrainte de l’«indice agricole imposé par l’Union européenne à l’Algérie», précisant qu’«il s’agit d’une taxe douanière spécifique pour les produits algériens». Ce genre d’accroc risque de nuire à la production nationale des boissons. En dépit de ces entraves, l’orateur relève que 5 entreprises ont mis le paquet pour renforcer leurs exportations. M. Hemani recommande la réactivation de la Commission permanente de suivi à l’exportation, installée par feu le ministre du Commerce M. Bakhti Belaïb. Dans un autre registre, le président de l’Apab a passé au peigne fin le problème récurrent jusque-là du taux de sucre des boissons, constituant une menace sur la santé des consommateurs. Précisant que les Algériens consomment 4.5 milliards de litres/an de boissons gazeuses et jus, M. Hemani qualifie ce surdosage en sucre de «responsabilité collective», et explique que les pouvoirs publics doivent jouer leur rôle quant à l’application des directives.



Jus et boissons gazeuses : l’Apab recommande le plafonnement du taux de sucre



À ce sujet, il confirme les mises en garde faites par l’OMS, ajoutant que l’Apab a saisi le ministère pour des dépassements constatés, lequel a agi rapidement, procédant à la fermeture des unités en question. L’association que dirige M. Hemani exige une «réglementation stricte», avec à la clé un «plafonnement du taux de sucre et sa réduction progressive, tout en veillant à rendre la procédure obligatoire».

Ce plan d’action «doit être clair et contrôlable». L’orateur rappelle l’installation, au niveau du ministère de la Santé, d’un Comité technique composé d’éminents médecins et professionnels. Le conférencier confirme la véracité des compositions des jus sans conservateurs, précisant que les techniques de commercialisation et d’embouteillage ont évolué. Il rejette formellement l’éventuelle existence de matières cancérigènes dans les édulcorants, réitérant ainsi son appel à la tenue d’une journée scientifique à ce sujet.

Fouad Irnatene