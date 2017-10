Sonelgaz : opérateur sur le marché espagnol

Le développement et l’intégration des énergies renouvelables en Méditerranée ont été hier au centre de débats, à l’occasion de la tenue d’un workshop organisé à Alger par Med-TSO (l’association des opérateurs du réseau de Transport Méditerranée TSO pour l’électricité, l’exploitation des réseaux de transport de haute tension de 18 pays).S’exprimant, en marge de cet atelier dont les travaux prendront fin aujourd’hui, M. Rabah Touileb, directeur général de la stratégie et de la prospective à Sonelgaz, a souligné que «cet atelier a pour objectif, d’exposer les résultats des activités de notre association dans le secteur des énergies renouvelables et les règles à mettre en place pour augmenter les échanges entre les différents réseaux (Méditerranée Moyen-Orient), et surtout d’examiner les complémentarités entre les pays». L’intégration des énergies renouvelables nécessite de prendre connaissance des règles et procédures techniques dans les réseaux de transport. S’agissant des objectifs du comité au sein du projet méditerranéen, il a fait savoir qu’«il est axé essentiellement sur les méthodologies, procédures et mécanismes pour le partage des ressources à travers les échanges transfrontaliers d'énergie électrique, basés sur les complémentarités interréseaux et l'usage efficace des infrastructures de production d'électricité, permises par les capacités d'interconnexion et de réseaux». De son côté, M. Emanuel Bué, de RTE-France, organisateur du groupe de travail d’études économiques et scénarios, a indiqué que «le développement des énergies renouvelables est primordial. Aujourd’hui, on parle d’un développement massif des énergies renouvelables, à l’horizon 2030, elles pourraient atteindre au sein des pays de la Méditerranée autour de 30% et 40% des sources de production d’énergie. Ces énergies sont un peu particulières puisqu’elles dépendent du soleil et du vent». S’agissant des solutions proposées, il a souligné qu’«elles consistent, entre autres, à unir davantage les différents réseaux des pays voisins afin de bénéficier d’une forme de complémentarité». Ajoutant : «Au niveau du réseau électrique euro-méditerranéen, nous avons des facteurs de complémentarité qui permettent en conséquence de faciliter l’acceptabilité d’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux d’électricité, pour continuer d’assurer la sécurité alimentaire.» En réponse à la question de la politique des prix pratiquée, il a indiqué qu’elle dépend d’un certain nombre de facteurs liés, entre autres, à la production de l’électricité. Il a précisé que «le prix initial est basé sur le coût d’investissement, du vent et du soleil. Plus il y a un potentiel solaire ou éolien important, plus il y a une production importante». À ce titre, M. Rabah Touileb a fait savoir que «l’Algérie fait partie des premiers pays africains qui ont des capacités d’installation d’éoliennes et photovoltaïques importantes, dont les rendements sont relativement importants». Mettant à profit cette occasion, M. Rabah Touileb a annoncé que «Sonelgaz est déjà opérateur dans le marché espagnol. En 2017, nous avons vendu de l’énergie à l’Espagne».