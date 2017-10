M. Guitouni à Mostaganem : Encourager l’utilisation de « Sirghaz »

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a insisté hier à Mostaganem sur l’encouragement des automobilistes à utiliser «Sirghaz». Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que l’utilisation par les véhicules de ce carburant permet de se passer de l’essence qui est importé et, par conséquent, économiser les devises. M. Guitouni a instruit, dans ce sens, le directeur général de l’entreprise nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers «NAFTAL» à multiplier les centres de transformation des réservoirs de véhicules de l’essence vers GPL, ainsi que le nombre de stations service fournissant du Sirghaz qui est moins coûteux pour les automobilistes. Le ministre a également exhorté les petites et moyennes entreprises (PME) à investir dans le domaine des équipements de Sirghaz, insistant sur l’accélération d’un tel investissement. «Nous devons atteindre, d’ici fin 2022, un taux de 60 % du parc automobile utilisant Sirghaz», a-t-il souligné. Il existe, dans la wilaya de Mostaganem, un seul centre de transfert des véhicules vers le système Sirghaz, entré en service en 2016. Ce centre a permis de réduire la durée d’attente de transfert de deux à trois mois l’année dernière à 20 jusqu’à 30 jours seulement en 2017. Mustapha Guitouni a visité le centre de formation relevant de la société de transport maritime «Hyproc», filiale de Sonatrach, où un exposé lui a été présenté sur la situation du secteur de l’énergie dans la wilaya, les projets d’électricité et de gaz naturel et autres produits pétroliers. Le programme de la visite du ministre dans la wilaya de Mostaganem comporte l’inauguration d’une station service de Naftal à Hassi Mamèche et d’un centre de reconversion de véhicules en système Sirghaz, ainsi que l’inspection d’un chantier de réalisation d’une centrale électrique.(APS)