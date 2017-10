Grand Angle : Menace sur l’Europe

Les indépendantises ont le vent en poupe. Toutes voiles dehors, l’appel du large devient irrésistible. L’exemple de la Catalogne fait tache d’huile. Tant redoutés par les pouvoirs centraux, les mouvements séparatistes prennent de plus en plus de la graine et ce, depuis la crise des Flandres, où le gouvernement belge a dû faire face à la plus grave crise de l’histoire du pays. Face à ce nouveau péril, l’Europe bruisse des envies d’indépendance. Impuissants, entre attentisme et interrogations, les 26 observent le début de l’incendie qui gagne de plus en le vieux continent. Le référendum défendu coûte que coûte par l'exécutif catalan pourrait réveiller ou encourager à coup sûr d'autres velléités indépendantistes sur le continent. En Europe, les yeux se tournent vers la Catalogne. Le référendum illégal qui s'y est tenu rappelle combien les volontés indépendantistes peuvent rapidement naître ou se raviver, au fil des événements et des pays. Dans le sillage catalan, plusieurs territoires revendiquent également davantage d'autonomie, voire une indépendance pleine et entière. Certains entendent d'ailleurs profiter des remous espagnols pour faire valoir leurs aspirations. L’Ecosse, la Flandre, l’Italie du Nord, la Corse, le Pays basque, le Pays sicule dans la chaîne des Carpates, les Îles Féroé, la Nouvelle Calédonie, qui est à 16 mois du référendum d'autodétermination de 2018, sont autant de foyers de spasme dont les soubresauts se font ressentir dans l’Europe tout entière et même au-delà. Signe de notre temps rabougri, les velléitaires proviennent de régions riches qui ne veulent plus partager leur gâteau avec des voisins souffreteux incapables de fournir la cerise —et qui la mangent, en plus.

Le facteur premier est le pétrole en Écosse et dans le lointain archipel danois des Féroé. Le séparatisme célèbre le triomphe de l’économie dans le Nord de la Belgique ou de l’Italie, même si la Padanie —inventée en 1996 par la Ligue du Nord, parti d’extrême droite d’Umberto Bossi— a peu de réalités dans la population. Les séparatistes se figurent en nouveaux membres de l’Union européenne, histoire de rassurer le citoyen. Or si les instances de Bruxelles favorisent l’Europe des régions (les fonds FEDER de développement régional, le Comité des régions), elles se refusent catégoriquement à intervenir dans « des affaires intérieures ».

Romano Prodi en 2004 et Jose Manuel Barroso en 2012 ont prononcé cette sentence: « Si une partie d’un territoire d’un État membre cessait de faire partie de cet État, les traités ne s’y appliqueraient plus. »

Quand la paix s’éternise, on a le temps de réfléchir à d’autres aspirations. Le divorce en est, apparemment, une en ce moment. L’objectif majeur qui anime les indépendantistes est ce désir profond et prenant de se débarrasser du joug des nations…

M. T.