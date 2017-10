Le coordonnateur onusien en Algérie : Appel à plus d’aides aux réfugiés sahraouis

Le coordonnateur résident du système des Nations unies en Algérie, Eric Overvest, a appelé, hier à Alger, la communauté internationale à dédier davantage de ressources pour subvenir aux besoins vitaux des réfugiés sahraouis.

«Je lance un appel à la communauté internationale à dédier davantage de ressources pour subvenir aux besoins vitaux des réfugiés sahraouis», a dit M. Overvest lors de son allocution à l’occasion de la célébration, au siège du ministère des Affaires étrangères, de la journée des Nations unies. «Nous appuyons, aussi, l’Algérie dans son assistance humanitaire multisectorielle aux réfugiés sahraouis, et pour lesquels les ressources financières ont diminué drastiquement au cours des dernières années, affectant les conditions de vie des populations vulnérables dans les camps de réfugiés telles que les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées», a-t-il ajouté.

Pour rappel, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé les bailleurs de fonds à «accroître de manière urgente leur assistance pour cette population souvent négligée et vulnérable», en précisant que le Programme alimentaire mondial (PAM) a besoin de 7,9 millions de dollars pour «continuer à fournir une aide alimentaire cruciale» pour les réfugiés sahraouis. Le manque de financement a obligé le PAM à réduire les rations alimentaires de près d’un cinquième cette année et d’arrêter la distribution de suppléments nutritionnels pour traiter l’anémie et la malnutrition chez les femmes enceintes, les mères allaitantes et les jeunes enfants. (APS)