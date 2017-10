Accord d’aviation UE-Maroc : respecter l’espace sahraoui

L’Observatoire des ressources naturelles du Sahara occidental (WSRW) a mis en garde mardi l’Union européenne (UE) contre l’inclusion du territoire du Sahara occidental occupé dans le nouvel accord d’aviation qu’elle envisage de signer avec le Maroc.

L’Observatoire rappelle qu’en décembre 2016, la Cour de justice de l’UE (CJUE) avait clairement affirmé que le "Sahara occidental est un territoire distinct et séparé du Maroc", et dans ce cadre, elle avait estimé qu’aucun accord avec le Maroc ne devrait l’inclure sans l’aval explicite et le consentement du peuple sahraoui. Cet appel de WSRW coïncide avec le vote, ce 24 octobre, d’un accord d’aviation euro-méditerranéen entre le Parlement Européen et le Maroc. L’Observatoire a rappelé que la semaine dernière, la Commission des transports et du tourisme du Parlement européen avait "révisé à la hâte" l'accord en question, et l’avait soumis au vote en plénière, pour approbation finale. Le député européen des Verts, Florent Marcellesi, a déclaré à WSRW, que son groupe regrette "l’absence d’une majorité politique au sein du Parlement pour soutenir sa demande pour un avis juridique qui aurait permis une décision en toute connaissance de cause sur cette question juridique complexe ayant des implications géopolitiques critiques". "Nous attendons toutefois que la Commission européenne clarifie la portée territoriale de cet accord, avant le vote", a-t-il dit. Le parlementaire des Verts a ajouté que "les citoyens européens ont le droit de savoir si leurs avions volent illégalement ou pas vers El-Ayoun et Dakhla (deux villes des territoires sahraouis occupés)". Pour sa part, David Contini de WSRW a déclaré qu’"il ne semble pas que le peuple sahraoui ait donné son consentement à l'exploitation de son espace aérien". Il a expliqué que "si le Parlement européen doit approuver l'accord révisé mardi, il est probable que les entreprises européennes opérant au Sahara Occidental —pour le trafic de passagers ou de fret— restent dans l'incertitude juridique, notamment en ce qui concerne les règles européennes et internationales sur la sécurité et la sûreté aériennes". Par ailleurs, WSRW relève qu'il existe déjà 11 vols internationaux par semaine au Sahara occidental, opérés par Binter Canarias et Royal Air Maroc. Les vols relient Dakhla et El-Ayoun occupées à Gran Canaria. Une nouvelle connexion contestée vers la France, via Transavia, sera ouverte d'ici la fin du mois d'octobre 2017, selon l’Observatoire.



Le Sénat américain préoccupé par le blocage du processus onusien



La chambre haute du Congrès américain s’est dite préoccupée par le blocage du processus de paix au Sahara occidental et a demandé à l’ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’ONU, Nikki Haley, d’engager le Conseil de sécurité à trouver une solution à ce conflit. "La commission est préoccupée par le manque de progrès dans le règlement du conflit prolongé sur le statut du Sahara occidental", relève le texte du budget 2018 du département d’Etat, approuvé par la Commission du Sénat en charge des dotations budgétaires (Appropriations Committee). "L'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'Organisation des Nations unies doit faire intervenir le Conseil de sécurité sur cette question, en particulier sur la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité 2351 du 28 avril 2017", précise la commission dans le chapitre consacré au financement des opérations du département d’Etat à l’étranger. "C’est un texte conforme à la légalité internationale", s’est félicité le représentant du Front Polisario à Washington, Mouloud Said, dans une déclaration à l’APS. "Il est on ne peut plus clair que sur ce dossier, le Sénat américain a confirmé que les territoires sahraouis occupés sont bel et bien sous la juridiction de l’ONU et non pas celle du Maroc", a souligné le diplomate sahraoui. "La commission sénatoriale a consacré à l’aide accordée au Sahara occidental un chapitre séparé de celui du Maroc, pour confirmer que ce territoire occupé n’est pas marocain", a-t-il précisé. La disposition souligne que "tout financement qui sera octroyé aux territoires occupés sera géré par la Mission pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental (Minurso) en consultation avec le Sénat", a expliqué M. Said. La commission des appropriations du Sénat a réaffirmé à ce propos que "rien de la présente loi ne pourra être interprété comme un changement de la politique des Etats-Unis" sur la question sahraouie qui consiste à trouver "une solution pacifique, durable et mutuellement acceptable au conflit".

La dernière liste des dépendances et territoires à souveraineté spéciale, établie par le département d’Etat, a confirmé une fois de plus que l’administration américaine ne reconnaissait pas la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le département d’Etat qui a introduit fin 2016 quelques changements à cette liste a maintenu sa position sur le territoire sahraoui en affirmant que sa souveraineté "reste à déterminer". Dans les précisions apportées par le bureau du renseignement et de la recherche relevant du département d’Etat, l’administration américaine a confirmé également qu’elle ne reconnaissait "aucune puissance administrante" dans ce territoire, ce qui constitue un désaveu cinglant à la thèse de "la marocanité du Sahara occidental" que Rabat veut imposer de force. La position américaine s’aligne sur celle des Nations unies qui considèrent le Sahara occidental comme un territoire non autonome en attente de décolonisation. (APS)