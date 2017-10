M. Abdelghani Hamel : contribution à l’effort de développement

Le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a affirmé que la célébration de la journée nationale de la Presse était «un acquis historique» pour la corporation. «L'institution de cette journée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, participe de son appréhension de toute la symbolique de cette journée en tant que consécration de l'effort constant dans le processus de consolidation des bases d'une presse libre œuvrant à élever la morale de la société et à promouvoir ses pratiques et ses traditions dans sa quête de construction et de développement», a indiqué le général major Hamel dans un message de félicitations adressée aux journalistes à l'occasion de la Journée nationale de la presse. La presse nationale «c'est aujourd'hui une réalité qui se distingue par des journalistes compétents et spécialisés dans les différents supports et par la l'élargissement et la richesse des contenus», a soutenu le général major Hamel, ajoutant qu'il s'agit «pour l'Algérie d'un acquis dans le domaine de l'information au développement duquel vous œuvrez inlassablement (...) en traitant avec sagesse et responsabilité les sujets et les questions intéressant au quotidien la société».

La presse nationale «c'est aujourd'hui des supports riches de par leurs contenus et leurs disciplines», a ajouté le DGSN, ajoutant que «cette réalité est palpable à travers le partage de l'information précise et objective en vue d'éclairer l'opinion publique nationale et de la sensibiliser aux questions sécuritaires.

« Saluant les efforts consentis par les journalises dans «le développement du contenu médiatique sécuritaire, qu'il soit image, texte ou audiovisuel», M. Hamel a relevé le rôle positif de la presse et sa coopération avec la police nationale pour renforcer les actions de sensibilisation». Il a affirmé, à ce propos, que la DGSN «œuvre à poursuive son processus de développement», estimant que la communication «est l'un des piliers de ce processus dans un environnement médiatique national riche évoluant, de jour en jour, dans ses moyens et services d'information et de culture».