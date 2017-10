Radio régionale de Mostaganem : Réception du siège en mars

Le nouveau siège de la radio régionale de la wilaya de Mostaganem sera réceptionné en mars prochain, a-t-on appris du directeur de la radio, Belkacem Toumi. L’opération de construction du nouveau siège se déroule à une cadence avancée après l’achèvement des gros œuvres et en attendant le lancement des travaux intérieures. Le taux de réalisation de ce bâtiment a atteint 65 %, selon les affirmations du bureau d’études et l’entreprise chargée du projet. La réalisation du nouveau siège va permettre d'améliorer les conditions de travail et d’activité dans la wilaya forte de sa richesse culturelle et historique et par conséquent, répondre aux aspirations de la population de la région, a déclaré M. Toumi.