Sidi Bel-Abbès : Hommage aux localiers

Les cérémonies organisée notamment par la wilaya et la Sûreté ont relevé le chemin parcouru dans l’approfondissement du concept démocratique et de la liberté d’expression, traduisant la mutation du secteur à la faveur des réformes constitutionnelles et de saluer les sacrifices consentis par la corporation. La communication de la direction générale de la Sûreté nationale à la radio locale a permis d’exposer l’approche de proximité et l’écoute du citoyen. Les deux thèmes ont été au centre du débat engagé à l’occasion de la célébration de la journée après la lecture de la lettre du Président de la République adressée à la corporation. La presse locale a été conviée à suivre le processus de diffusion et d’émission de la radio, notamment celle de la Mekkerra avant de se focaliser sur le rôle de ce moyen de communication et son impact sur le citoyen.Un moyen au service de la collectivité pour son développement et sa promotion d’une part, pour l’expression des préoccupations et attentes de la population, d’autre part. L’opportunité était offerte pour s’étaler sur la variété et la consistance d’un programme à la mesure des ambitions affichées. Le système de communication de la Sûreté nationale a été également évoqué grâce à la diffusion d’une vidéo exposant les circuits de son fonctionnement et mettant en évidence surtout le souci de cette institution d’être en prise avec la réalité du terrain et attentive à l’évolution de la société pour défendre ses intérêts. Une institution guidée par les notions d’état de droit et les droits de l’Homme.

Grande était l’admiration de la presse locale quant au progrès réalisé dans l’acquisition de moyens modernes d’investigation, de contrôle et de surveillance et dans la professionnalisation d’un corps dont l’efficacité réside au niveau de la dynamisation d’un concept de formation.

A. Bellaha