Annaba : Valoriser la presse de proximité

La journée nationale de la Presse n’est pas passée inaperçue à Annaba, avec la remise des prix aux lauréats d’un concours des meilleurs travaux journalistiques réalisés durant l’année 2017, sur le développement local. Ce concours auquel ont participé plus d’une vingtaine de journalistes, représente une première à Annaba et a été initié dans le but de valoriser l’importance de l’information de proximité en tant qu’outil pouvant jouer un rôle de premier plan dans le développement local et participer à la prise de décision concernant la prise en charge des préoccupations des populations. En plus des prix attribués aux medias audiovisuel et à la presse écrite arabophone et francophone, les journalistes, regroupés au pole universitaire d’El Bouni, en présence du wali de Annaba, M. Salamani Mohamed, ont été honorés pour les efforts qu’ils déploient au service de l’information. Ils ont ensuite suivi deux interventions consacrées à l’impact de l’environnement du travail télévisuel et le rôle des correspondants dans le développement dans la région d’Annaba et le droit de diffusion de l’information. Ces interventions ont donné lieu à un débat qui s’est focalisé sur les conditions de travail des journalistes principalement l’accès aux sources d’information. En marge de la célébration de la journée nationale de la Presse, une convention de partenariat a été signée entre l’université Badji-Mokhtar de Annaba et le Groupe Industriel Fertial en vertu de laquelle ce dernier s’engage a accueillir les étudiants pour effectuer leur stage de formation.

B. Guetmi