Le Prix du président de la République du journaliste professionnel attribué à 14 lauréats : La culture du mérite

C’est dans le prestigieux Centre International des Conférences, Abdelatif-Rahal, que s’est déroulée la 3e édition du prix du Président de la République du journaliste professionnel. Cette édition qui a consacré quatorze lauréats, tous médias confondus, sur un total de 212 candidats, a vu notre journal El Moudjahid, primé en obtenant la seconde place du podium.

En effet, dans la catégorie presse écrite notre confrère Fouad Irnatene s’est vu remettre le second prix pour son reportage intitulé Un paradis, les pieds dans l'eau, tandis que le premier prix a échu à Hichem Boumedjout du journal El Massa pour son reportage «Un environnement sain. Le troisième prix lui, est revenu à Mustapha Bestami du journal El Khabar pour son article : les gaz des véhicules ou la mort lente.

Il faut dire que le prix, institué le 3 mai 2015 par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait retenu cette année le thème de «La préservation de l’environnement, clé de bien-être public et de bonheur social».

Aussi, la cérémonie de remise officielle des prix, inscrite dans le cadre de la journée nationale de la Presse s’est tenue, dimanche soir, en présence notamment du ministre de la Communication, Djamel Kaouane, de membres du gouvernement, de hauts responsables de l'Etat, de directeurs de presse ainsi que de nombreux journalistes. Pour sa part, le premier prix de la catégorie télévisuelle a été attribué à la journaliste de l’Entreprise publique de télévision (EPTV), Selma Djellabi pour son reportage L'environnement une ressource et un défi, alors que le deuxième prix est revenu à Nadia Soltani de la même entreprise pour son reportage intitulé Le lac de Reghaia, tandis que le troisième prix a échu à Hassiba Ibelaidene de la chaîne de télévision privée, Chourouk TV pour son reportage «Boumessaoud, le village le plus propre». Concernant les travaux de la catégorie radiophonique, le premier récompensé est celui de Abderezak Dendani de la station locale de Bordj Bou Arreridj pour son reportage sur Les carrières, alors que le deuxième prix est revenu à Lamia Sakri et Said Bada de la Chaîne II pour leur reportage Le droit coutumier, en langue amazighe dans sa variante chaouie, tandis que le troisième prix a été remporté par Sahnoun Benameur de la Radio locale d'El Bayadh pour son reportage L'environnement est un comportement.



D’anciens journalistes militants de la cause nationale primés



La presse électronique n’a pas été en reste, puisque le premier prix a été attribué à Ali Gasmia de la Radio Net multimédia (EPRS) pour son travail intitulé Je t'en prie, ne jette pas !, alors que le deuxième prix est revenu à Khaled Taâzibt de l'Agence Presse Service, APS multimédia, pour son reportage Le recyclage, et le troisième prix a été remporté par Hacène Kheroubi du journal électronique Cherchell News pour son reportage Le projet du nouveau port du centre de Cherchell.

Le ministère de la Communication a également tenu à distinguer des militants de la cause nationale, Mohamed Hadj Hamou, Mohamed Arabdiou et Ben Asmane Fatma (née Zekkal), des personnalités du monde des médias, Omar Zeghmi, Farouk Bellagha, Mohamed Lamine Ait Hamoudi, Saleh Dib, Mohamed Boumedini, M'hamed Ben Mehal, Mohamed Benzeghiba, Mahieddine Allouache, Abdelmalek Aïnouche, Benyoucef Ouadia, Ali Bouchatit et Ahmed Issad.

Une distinction spéciale a été attribuée au journaliste émérite Ali Habib, de son vrai nom Daniel Huguet, un ami de l'Algérie et de la Révolution, qui a longtemps été journaliste à El Moudjahid, ainsi qu'au défunt directeur de la publication du journal La Tribune, Hassan Bachir-Cherif, qui faisait partie des membres du jury jusqu'à son décès, en juin dernier.

Le jury de ce prix, présidé par l'éditeur et romancier Mouloud Achour, composé de Moussa Boudehane, Ahmed Benzelikha, Hamidou Benomari, Djahida Mihoubi, Mohamed Zebda, Achour Cheurfi, Djakoun Abdelwahab, Djamel Bouadjimi, Ahmed Hamdi et Nacéra Ait Selhat, a été honoré lors de cette cérémonie.

Le président du jury a indiqué lors de cette cérémonie que la plupart des travaux «concernent l'audiovisuel, ce qui atteste de la dynamique de ce secteur dans notre pays», ajoutant que les membres du jury «avaient travaillé en toute coordination et la sélection les prix attribués s'est faite dans le consensus».

A relever qu’un prix unique a été remis au photographe du journal En Nasr pour des photos illustrant un reportage-illustration sur l'environnement (Aménagement de l'Oued Rhummel), tandis que le prix du jury a été décerné à Moussa Khider de la Chaîne II de l'EPRS pour son reportage Le village le plus propre, une idée à suivre, présenté en langue amazighe dans sa variante kabyle.

Il y a lieu de souligner à la fin que le ministre de la Communication, Djamel Kaouane a tenu à rendre un rendre un hommage à l’ensemble des postulants et à leur participation avec des travaux de qualité. Il a également exprimé sa satisfaction devant la participation record à cette édition.

Amel Zemouri