42e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (EUROCO) : Attachement à l’exercice du droit à l’autodétermination

La 42e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco), qui s’est tenue samedi et dimanche à Vitry-sur-Seine, était l’occasion pour les participants de souligner l’attachement indéfectible à l’application du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance, en vue de mettre ainsi fin à l'occupation marocaine au Sahara occidental. La conférence à laquelle ont participé plus de 320 personnes venant d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine sur le thème : «Autodétermination, droit inaliénable», a d’abord fait un point de situation au niveau politique, saluant le déplacement de l’Envoyé personnel du Secrétaire général Horst Kohler, dans la région l’encourageant vivement à accélérer le processus pour la reprise des négociations directes entre l’occupant marocain et le Front Polisario, représentant du peuple sahraoui.

Dans leur déclaration finale, les participants ont dénoncé en matière d’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental, les tentatives de contournement de l’Arrêt pris en décembre 2016 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), engagées par le Conseil et la Commission de l’UE, ainsi que les tentatives visant la poursuite du pillage des ressources du territoire du Sahara occidental en violation du droit international et du droit européen. Sur la question du respect des droits de l’Homme, les participants se sont alarmés de la persistance des atteintes aux droits de l’Homme au Sahara occidental occupé par le Maroc, renouvelant l’exigence de doter la Minurso de mécanismes de contrôle et de protection des droits de l’Homme au Sahara occidental. La Conférence a, en outre, salué les efforts engagés depuis 40 ans par l’Etat sahraoui pour se doter d’institutions au bénéfice de toute une population réfugiée, et ayant donné lieu à une société démocratique caractérisée par une réelle citoyenneté sahraouie. Par ailleurs, le travail en ateliers a permis aux congressistes de définir une feuille de route pour l’année à venir, ainsi que des mécanismes de suivi. Ils ont, à ce titre, annoncé que la prochaine édition de la Conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui (EUCOCO) aura lieu en novembre 2018, à Madrid en Espagne.



Réseau international de parlementaires solidaires



Après avoir rendu hommage aux efforts de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en matière de développement de ses institutions, un consortium a été envisagé à l’issue d’un atelier de travail sur la construction de l’Etat sahraoui, et sera précisé avec les autorités compétentes de la RASD.

Lors des deux rencontres organisées à la veille de la Conférence, notamment à l’Assemblée nationale française, les députés et sénateurs présents ont débattu de l’actualité du Sahara occidental occupé et envisagé la création d’un réseau international de parlementaires solidaires avec le peuple sahraoui.

Face à l’incohérence de la Communauté internationale qui considère le Maroc comme «interlocuteur acceptable» alors qu’il s’agit d’un occupant, il a été préconisé de «coordonner les actions politiques et communicationnelles en direction de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, et de constamment rappeler aux interlocuteurs politiques que le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui demeure la centralité des résolutions onusiennes».

Par ailleurs, les participants se sont interrogés sur la manière de mettre à profit les succès juridiques (tel l’arrêt de la Cour de justice de l’UE) dans les actions politiques. En terme de ressources naturelles, il a été proposé la création d’un Comité de suivi spécialisé afin que cet arrêt soit appliqué, en coordination avec la Task force, issue de l'Eucoco.

En dernier lieu, à la clôture des travaux de cette conférence, le président de l'Eucoco, Pierre Galand, a rendu un vibrant hommage à la résistance du peuple algérien face au colonialisme français, «un exemple de lutte contre une des plus grandes puissances mondiales», mais qui a réussi à tracer son chemin, saluant, par la même, l’engagement sans faille de l’Algérie pour la défense de la cause sahraouie.

Enfin, outre l’Algérie, représentée à cette conférence par une forte délégation parlementaire, et connue pour sa position immuable en faveur du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, plus de 300 personnes venues des quatre continents tels que : l’Italie, l'Espagne, l'Afrique du Sud, la Suède, la Mauritanie, le Venezuela, ont participé à ce grand évènement de solidarité sous le slogan «Autodétermination, droit inaliénable».

Un conflit qui n’a que trop duré

La 42e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO) a appelé dimanche, au terme de ses travaux de deux jours, l’Envoyé personnel du SG de l’Onu, Horst Kohler, à accélérer le processus pour la reprise des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario, saluant, à cet effet, son déplacement dans la région.

Horst Kohler a été nommé, le 16 août dernier, en qualité d’Envoyé personnel du secrétaire général de l’Onu pour le Sahara occidental. Il a visité depuis dimanche dernier le Maroc, les camps des réfugiés sahraouis et l'Algérie avant de se rendre en Mauritanie, dans le cadre d’une visite pour relancer les négociations entre les deux parties en conflit (le Maroc et le Front Polisario), après cinq années de gel, dû aux blocages par le Maroc.

Par ailleurs, la conférence a rappelé que le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui «doit demeurer la centralité absolue des résolutions onusiennes», déplorant, à ce titre, «l'inaction de l’Assemblée Générale de l’Onu et du Conseil de sécurité».

«Nous dénonçons également l’incohérence de la communauté internationale qui continue de considérer le Maroc comme un interlocuteur ‘’acceptable’’ alors qu’il s’agit de l’occupant», a indiqué le texte final, adopté à l’issue des travaux tenus samedi et dimanche à Vitry-sur-Seine (sud de Paris), relevant que cette «contradiction inacceptable doit être constamment rappelée à nos interlocuteurs politiques». A cet effet, la conférence préconise d’organiser la préparation d’une nouvelle offensive vers la IVe Commission de l’Onu et de préparer des dossiers qui seront défendus par des Etats membres de celle-ci, en vue d’étendre et amplifier les responsabilités du Secrétaire général en matière d’éducation, de culture et de défense des droits des Sahraouis.

En outre, la conférence a considéré qu’en Europe, de nouvelles opportunités de plaidoyer apparaissent dans la mesure où le nouveau SG des Nations unies et son Envoyé spécial sont, tous deux, Européens. C’est dans ce sens qu’elle s’engage à interpeller la Commission européenne et le Conseil européen afin qu’ils clarifient la manière dont ils vont mettre en œuvre l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 21 décembre 2016, dénonçant toute tentative de la part de l’UE de passer outre ou de contourner l’arrêt de la Cour, des tentatives visant la poursuite du pillage des ressources du territoire du Sahara occidental occupé.

Les participants ont appelé, dans un cadre plus globale, l’Union européenne à se positionner en tant que partenaire sérieux de l’Union africaine et de l’Onu pour solutionner, dans le cadre du droit international, «un conflit qui n’a que trop duré». La 43e EUCOCO aura lieu en novembre 2018 à Madrid, a-t-on annoncé.