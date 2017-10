Déclaration finale 42e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui : Élargir la mission de la Minurso à la protection des droits de l’homme

La 42e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco) a souligné, dimanche, l’urgence de l’élargissement des prérogatives de la Minurso à la protection des droits de l’homme au Sahara occidental occupé, annonçant des actions au sein du Conseil des droits de l’homme de l'Onu. L’élargissement du mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso) à la protection des droits de l’homme dans les territoires occupés est une revendication du Front Polisario, représentant légitime du peuple sahraoui, et des associations internationales des droits de l’homme, rappelle-t-on. En 2013, les Etats-Unis a présenté une proposition de résolution au Conseil de sécurité de l’Onu qu’il avait retirée suite à la demande de la France. La task force de solidarité au peuple sahraoui, Eucoco, qui se félicite d l’engagement «sans failles» de l’Algérie, compte mener des actions auprès du Conseil des droits de l’homme de l’Onu, les comités et sous-comités spécialisés, considérant l’action des Etats du groupe des 12 comme un «modèle à reprendre avec d’autres pays», a précisé la résolution finale, adoptée à l’issue des travaux tenus samedi et dimanche à Vitry-sur-Seine (sud de Paris). Par ailleurs, l’Eucoco a appelé les Etats à exiger du Maroc qu’il respecte le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance. «L’Eucoco appelle tous les Etats qui prennent des initiatives au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations unies conjointement au royaume du Maroc à exiger de celui-ci qu’il respecte les droits fondamentaux du peuple sahraoui et notamment son droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance», a indiqué le texte lu aux participants, dénonçant les violations «graves, continues et persistantes» des droits fondamentaux du peuple sahraoui. «L’Eucoco dénonce (...) les violations graves, continues et persistantes des droits fondamentaux du peuple sahraoui de la part de la puissance occupante, le Maroc, et appelle la communauté internationale à tout mettre en œuvre afin que cesse l’occupation», lit-on dans le même document. Il rappelle que la population sahraouie est protégée par la IVe Convention de Genève, appelant toutes les Hautes Parties Contractantes à exiger du royaume du Maroc le respect des quatre Conventions et du Protocole additionnels. La coordination déplore «profondément» que des centaines de cas de disparitions forcées demeurent à ce jour irrésolus, ont regretté les participants, soulignant que le maintien du mur de sable séparant le territoire non-autonome, isolé par la force d’occupation et des millions de mines anti-personnel qui continuent de faire des victimes civiles, «empêche à la fois la réunion des familles et le développement des activités économiques du peuple sahraoui». Au sujet du pillage des ressources naturelles du Sahara occidental par la puissance occupante, l’EUCOCO a décidé de mettre sur pied un Comité de suivi spécialisé qui sera coordonné par la task force en liaison avec Western Sahara Campaign et le mouvement de solidarité en France, en Espagne et en Italie. Plusieurs actions seront menées, dans le cadre de l’arrêt de la Cour européenne de justice du 21 décembre 2016, dont notamment le recours à la justice pour les compagnies d’assurances de toutes les entreprises qui exploitent et/ou importent illégalement des produits provenant du Sahara occidental. (APS)