Forum mondial de lutte contre le terrorisme : L’exigence de travailler ensemble

«L’Afrique n’y échappe pas», a affirmé hier Abdelkader Messahel, dans son allocution, à l’ouverture des travaux de la première réunion du Groupe de travail Afrique de l’Ouest du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF). En effet, telle une gangrène, le terrorisme s’élargit en Afrique et ronge ses régions les unes après les autres. Mais le continent veut stopper la propagation de ce fléau, et pour ce faire, il met en place, en coopération avec ses partenaires internationaux, sa riposte. Le chef de la diplomatie fera même ce constat alarmant : «L’activisme des groupes terroristes élargit ses espaces d’action au-delà du Sahel et de la Corne de l’Afrique», a-t-il souligné, mettant en garde, par la même occasion, contre le risque d’expansion du terrorisme sur le continent si aucune mesure n’est prise pour le stopper. «Il irait bien au-delà s’il n’est pas fermement combattu», a-t-il affirmé. C’est ce à quoi s’attelle le groupe de travail du GCTF, co-présidé par l’Algérie et le Canada. Devant la matérialisation de la menace, le Groupe — quatrième réunion plénière du Groupe sur le renforcement des capacités du Sahel tenue à Alger fin novembre 2016 — a retenu l’idée d’un réexamen des priorités. La décision avait été entérinée en septembre 2017. La réunion d’hier marque ainsi la transition du groupe de travail sur le Sahel vers le groupe de travail sur le renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest. Et pour cause, si la menace que représente le terrorisme «reste forte» dans beaucoup de régions du monde, et qu’elle «préoccupe toute la communauté internationale» qui continue de mobiliser d’importants moyens pour son éradication, il n’en reste pas moins vrai que le continent noir est particulièrement ciblé. Ainsi, le continent a décidé, au mois de janvier de cette année, de porter son engagement dans la lutte contre ce fléau à la hauteur des dangers véhiculés par cette menace, d’où la décision des chefs d’Etat et de gouvernement africains d’accorder à cette question une priorité et créant par la même la haute mission de coordinateur pour la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent en Afrique, confiée au Président Bouteflika. Le mémorandum présenté par le Président de la République définissant sept axes prioritaires pour l’action future de l’Afrique en matière de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme est appelé «à servir de cadre de référence à l’élaboration, dans les prochaines semaines, du plan d’action et de la réponse collective et à long terme de l’Afrique aux grands défis posés par la menace terroriste et ses mutations», a ainsi indiqué M. Messahel. S’agissant de l’effort de renforcement des capacités de cette région, de plus en plus ciblée par l’activisme terroriste, il participe, selon le chef de la diplomatie algérienne, à «l’effort collectif et permettra à cette région de mieux affronter localement les nombreuses menaces» qui préoccupent tous ceux qui luttent contre le terrorisme.

En tête des préoccupations arrêtées figure, indiquera M. Messahel, «le retour des combattants terroristes étrangers». Pis encore, mettra en garde le chef de la diplomatie algérienne, ce «phénomène va s’accentuer suite aux défaites militaires enregistrées par les troupes de Daech dans les zones de conflit armé en Syrie et en Irak, notamment». C’est pourquoi, outre la prise d’une série de mesures dont celles tendant à «une plus grande sécurisation des frontières, particulièrement dans une région où celles-ci se distinguent par leur immensité et leur grande porosité», et à «la réduction et à l’obstruction de la mobilité, sous toutes ses formes», il plaidera pour une plus grande coopération. «Il est urgent que la coopération régionale et internationale privilégie des traitements de cette menace qui combattent et écartent la tentation de repli ou de regroupement de ces terroristes dans les zones qui souffrent le plus du manque de ressources et de capacités institutionnelles», pour battre les combattants étrangers. En second lieu, dira-t-il, «il y a lieu de travailler ensemble au tarissement des multiples sources de financement dans cette région de l’Afrique de l’Ouest parmi lesquelles la prise d’otages, le crime organisé transnational sous ses différentes formes». Le ministre a également souligné l’importance de la prévention de la radicalisation matrice, a-t-il affirmé, «dans laquelle naissent et se développent l’extrémisme violent et le terrorisme». Pour ce faire, il a indiqué qu’il est nécessaire d’«intervenir en amont pour plus d’efficacité par la mise en place de plans et programmes adaptés aux spécificités locales et nationales». Une importance doit être également accordée aux femmes qui peuvent constituer un rempart sur lequel viendront se briser toutes velléités de radicalisation.

N. Kerraz

--------------/////////////////

Risque de retour des combattants étrangers

Haut niveau de vigilance



Face à la menace que représente le retour des combattants étrangers qui sont dans les rangs de Daech, notamment suite aux défaites militaires subies sur le terrain, «l’Algérie maintient un haut niveau de vigilance à l’intérieur de son territoire et à toutes ses frontières», a annoncé hier le chef de la diplomatie algérienne dans son allocution prononcée à l’occasion de la tenue de la première réunion plénière du groupe de travail du forum mondial contre le terrorisme sur le renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest. «L’Algérie qui a durement souffert dans les années quatre-vingt-dix de ce fléau du retour des CTE (combattants terroristes étrangers) maintient un haut niveau de vigilance à l’intérieur de son territoire et à toutes ses frontières», a ainsi indiqué M. Messahel qui poursuivra en affirmant que «l’Algérie réitère sa disponibilité à renforcer sa coopération frontalière et policière avec l’ensemble des pays de la région».

--------------/////////////////

Hommage aux victimes du terrorisme

Une minute de silence observée

À la demande de M. Messahel, une minute de silence a été observée, hier, à l’ouverture des travaux de la première réunion plénière du groupe de travail du forum mondial contre le terrorisme sur le renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme dans le monde. «Je vous demande d’observer une minute de silence à la mémoire des victimes du terrorisme dans la région», citant ainsi l’Egypte où des policiers sont morts, la Libye, la Tunisie qui souffrent des affres du terrorisme, le Niger, le Mali qui connaissent quotidiennement des affres de terrorisme, le Nigeria, le Tchad, la Côte d’Ivoire et la Somalie qui ont connu des actes de barbarie.

--------------/////////////////

Terrorisme et crime organisé transnational

Réunion régionale demain

Dans son discours prononcé lors des travaux de la première réunion plénière du groupe de travail du forum mondial contre le terrorisme sur le renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest, le chef de la diplomatie a réitéré une nouvelle fois la disponibilité de l’Algérie à renforcer sa coopération avec l’ensemble des pays et elle continuera, a-t-il affirmé, «à soutenir la criminalisation par l’ONU du paiement des rançons pour prise d’otages et toutes les actions tendant à l’assèchement des différentes sources de financement du terrorisme». M. Messahel annoncera par ailleurs la tenue, demain au CIC, de la première réunion régionale sur la relation entre le terrorisme et le crime organisé transnational. Cette rencontre se tiendra conjointement avec le Royaume des Pays-Bas.

--------------/////////////////

Le coordinateur de la lutte antiterroriste au département d’Etat :

« J’espère que le Conseil de sécurité donnera suite à l’initiative du GCTF »



Dans quel cadre est marquée votre participation à cette réunion ?

Nous sommes ici parce que les USA sont un membre du Forum mondial de lutte contre le terrorisme. Par ailleurs nous mettons à profit notre participation pour des échanges de vue avec les pays partenaires et membres du Forum sur les menaces principales ainsi que sur les mesures qui doivent être prises pour faire face à ces menaces, notamment pour renforcer notre capacité sur le plan civil. Une des menaces qui se pose avec acuité est le retour des combattants étrangers de Daech.



Quelle(s) mesure(s) pour y faire face ?

Le Forum mondial de lutte anti-terroriste a développé une initiative pour faire face à cette menace. J’espère que le Conseil de sécurité des Nations unies donnera suite à cette initiative.

Propos recueillis par Nadia K.