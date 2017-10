Attentat terroriste contre des gendarmes nigériens : L’Algérie condamne avec «force»

L’Algérie a condamné, lundi, avec «force» l’attentat terroriste meurtrier qui a ciblé des gendarmes nigériens non loin de la frontière avec le Mali, rappelant qu'elle continuera à apporter son soutien à l’effort collectif visant à «affiner la stratégie de lutte contre le terrorisme au double plan régional et international». «Nous condamnons avec force l’agression terroriste contre une unité de gendarmerie nigérienne dans la localité d’Ayorou, dans laquelle 13 vaillants gendarmes nigériens, appartenant au détachement de la gendarmerie assurant la sécurité de cette ville attenant à la frontière malienne, sont tombés en martyrs», a déclaré à l'APS le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif.

«Nous nous inclinons devant leur sacrifice suprême et présentons à leurs familles et au gouvernement nigérien nos condoléances et les assurons de notre solidarité», a-t-il dit, soulignant : «Nous demeurons convaincus que quels qu’en soient les sacrifices, le peuple nigérien, son armée et ses forces de sécurité sauront faire face à la menace terroriste et réduiront à néant les plans funestes de l’entreprise terroriste». «L’Algérie qui a toujours prouvé sa solidarité agissante avec les pays et les peuples frères et voisins, continuera à apporter son soutien à l’effort collectif visant à coordonner les efforts et à affiner la stratégie de lutte contre le terrorisme au double plan régional et international», a-t-il ajouté. (APS)