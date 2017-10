Lutte contre la radicalisation religieuse : le rôle crucial de la femme

M. Messahel a souligné, hier, le rôle «crucial» que joue la femme dans la lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. «Il y avait la place et le rôle cruciaux que joue la femme dans la lutte à la fois contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme», a-t-il indiqué soulignant que «c'est une dimension qui mérite d'être soulignée et encouragée davantage dans cette action collective de notre région contre ces fléaux».

Il a ajouté qu'en Algérie, et à l'image des autres composantes de la population, «les femmes algériennes ont fait preuve, dans la guerre livrée par le terrorisme à tout le peuple, d'un courage qui restera gravé à jamais dans notre mémoire collective», affirmant que la victoire contre le terrorisme «s'est faite grâce aux sacrifices, à la mobilisation, à l'engagement actif et à la résistance de la femme algérienne». Pour lui, «aujourd'hui les mourchidate, à titre d'exemple, effectuent auprès des jeunes filles, des mères, des travailleuses et même des prisonnières un ‘‘important’’ travail de prévention de la radicalisation et dé-radicalisation». «Ce sont là quelques observations que je tenais à partager avec vous sur les défis qui interpellent nos pays individuellement et collectivement et dont la prise en charge nous commande de renforcer notre coopération aux plans bilatéral, régional et international», a-t-il souligné, ajoutant que l'Algérie «est animée de cet esprit, un esprit de partage, pour qu'un autre peuple ne subisse les affres de la violence que son peuple a lui même subi». (APS)