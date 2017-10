M. Gaïd Salah aux éléments de l’ANP : Préserver le pays de tous les fléaux

Le général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a exhorté hier les éléments de l'ANP à poursuivre leurs efforts dans la préservation du pays de tous les malheurs et les fléaux, sur les plans sécuritaire, économique et social, lors d'une visite de travail et d'inspection en 4e Région militaire à Ouargla. Dans le cadre de l'inspection des unités déployées dans les zones frontalières, le général de Corps d'Armée «s'est dirigé au 33e Bataillon d'Infanterie, où il a suivi une présentation donnée par le Commandant de l'Unité, et s'est longuement entretenu avec ses éléments, écoutant leurs préoccupations et les exhortant à poursuivre leur incessant labeur, joignant leurs efforts dans la préservation de notre Pays de tous les malheurs et les fléaux, sur les plans sécuritaire, économique et social», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le chef d'état-major de l'ANP a entamé sa visite, partant du Secteur Opérationnel Sud-Est de Djanet, «où il a procédé, en compagnie du général major Cherif Abderrezzak, Commandant de la 4e Région militaire, à l'inauguration de l'hôtel de la garnison de Djanet, qui est un acquis social de grande importance pour l'ANP, au regard de ce qu'il offre en termes de moyens de repos et de loisirs au profit des personnels et des retraités du ministère de la Défense nationale et leurs familles». Ce Cercle, qui a été réalisé en 24 mois, comprend des appartements, des chambres individuelles et doubles, dont la capacité totale est de 180 lits, pour procéder ensuite à l'inspection de ses différentes infrastructures. La visite du général de Corps d'Armée en 4e Région militaire, précise la même source, a pour objet de «s'enquérir du degré de disponibilité opérationnelle des unités de l'ANP mobilisées le long de nos frontières, et dans la dynamique de ses visites continues sur le terrain, coïncidant avec l'ouverture de l'année de préparation au combat 2017/2018, à travers l'ensemble des Régions militaires». Au niveau d'In-Amenas, le vice-ministre de la Défense nationale «a procédé à l'inauguration du Dépôt Sectoriel de Carburant et sa baptisation au nom du Chahid Nouari Mohamed Zerrouk, en présence de la famille du Chahid, honorée par Monsieur le général de Corps d'Armée». Ce dépôt, dont la réalisation en tant qu'unité de soutien en produits pétroliers, «s'inscrit dans le cadre du plan de développement de la chaîne de logistique de l'ANP. Une unité caractérisée par une flexibilité d'emploi qui lui permet d'accomplir les missions de transport, de distribution et de stockage de carburant, ainsi que l'analyse et le contrôle de qualité», souligne le communiqué. Au siège du Commandement du Secteur Opérationnel Nord-Est d'In-Amenas, le général de Corps d'Armée «a tenu une rencontre avec les éléments des unités du Secteur, où il a prononcé une allocution d'orientation, suivie via visioconférence, par l'ensemble des éléments des unités de la Région, à l'entame de laquelle il a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre qui intervient à la veille d'un grand rendez-vous célébré par le peuple algérien, en tant que l'une des plus importantes dates de sa grande histoire, le 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de Libération, rappelant, à l'occasion, les efforts immenses consentis dans la conduite du développement de nos Forces Armées vers les plus hauts niveaux». «Considérant la lecture et l'analyse effectives et objectives des cours des événements et de l'évolution des situations au niveau régional et même international, et dans l'optique d'anticiper la nature des défis à venir et les dimensions des enjeux à remporter, nous pouvons dire aujourd'hui, que les efforts permanents, continus et fructueux dans tous les domaines, faisant le quotidien, depuis quelques années, de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), est une affirmation claire du degré de conscience de ses éléments et leur profonde conviction de la sensibilité des missions à mener à bien, avec un professionnalisme issu de nos caractéristiques propres, du bon emploi des expériences acquises au service d'une contribution efficiente dans la conduite incessante du développement de nos Forces Armées vers les niveaux requis», a affirmé le chef d'état-major de l'ANP. Il a souligné qu'il s'agit, également, d'«une autre preuve indéniable de leur grandeur et leur détermination à honorer le serment des Chouhada, qui demeurera toujours la lueur étincelante qui éclairera leur voie et les guidera sur le bon chemin et leur permettra, à l'instar de leurs aïeux, moudjahidine de l'ALN, de réunir les éléments et les facteurs de triomphe de leur Nation et de garantir sa dignité parmi les Nations». Le général de Corps d'Armée a, en outre, «affirmé que la rigueur dans l'accomplissement du devoir est l'une des qualités de l'ANP, en accord avec la vision clairvoyante de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale». «Cette rigueur dans le travail et cette incessante détermination à réunir et à maintenir les facteurs de réussite des missions et d'aboutissement des actions, qui distinguent aujourd'hui, l'ANP, est une qualité impérative, pour laquelle nous œuvrons inlassablement, en accord avec l'importance allouée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, à faire du travail laborieux et professionnel, l'essence de sa doctrine militaire et le propre des missions institutionnelles qui s'honore d'accomplir», a-t-il fait valoir. «Telles sont les valeurs et les qualités qui démarquent l'ANP, fruits de l'imprégnation de ses éléments de leur riche legs civilisationnel et culturel, et leur attachement à leur capital historique national glorieux, duquel ils ont puisé l'excellence professionnelle, et grâce auquel s'est ancré dans leurs cœurs et âmes l'esprit d'abnégation, de sacrifice et de bravoure», a-t-il relevé. À l'issue de la rencontre, le général de Corps d'Armée a écouté les interventions des éléments du Secteur, «qui ont renouvelé leur immuable fidélité envers leur peuple et leur Nation». (APS)

-----------------/////////////////////

Arrestation d’une terroriste de 69 ans à Jijel

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a capturé, aujourd'hui 23 octobre 2017 à Jijel, la terroriste «H. Cherifa», âgée de 69 ans, épouse du terroriste abattu «B. Ismail» et mère de deux terroristes abattus «B. Othmane» et «B. Saïd», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) , ajoutant que «cette terroriste avait rallié les groupes terroristes en 1996». Cette opération «entre dans le même contexte de l'opération de qualité menée par un détachement de l'ANP hier 22 octobre 2017 près de la commune de Selma Ben Ziad, daïra d'El-Aouana, wilaya de Jijel (5e Région militaire) ayant permis d'éliminer deux (02) dangereux terroristes, et qui ont été identifiés. Il s'agit de «B. Boudjaafar» et «B. Saïd» alias «Abou Zakaria», souligne le MDN.

Par ailleurs, il «a été procédé à l'identification du terroriste capturé, hier, à la wilaya de Jijel (5e Région militaire). Il s'agit de «Z. Abdelhadi» alias «Abderrahim», qui avait rallié les groupes terroristes en 1995», conclut le MDN. (APS)