M. Mourad Medelci rencontre l'ambassadeur du Bahreïn : perspectives de développement Encourageantes

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, a passé en revue, hier, avec l'ambassadeur du Bahreïn à Alger, Hamed Mohammad Al-Ousfour, les perspectives de développement des relations entre le Conseil constitutionnel algérien et le Tribunal constitutionnel bahreïni, indique un communiqué du Conseil. M. Medelci a évoqué avec son hôte "l'état des relations bilatérales exceptionnelles et les perspectives de leur développement, notamment entre le Conseil constitutionnel algérien et le Tribunal constitutionnel bahreïni".