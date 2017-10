M. Bouhadja reçoit l’ambassadeur des EAU : Mise en place de deux groupes d'amitié

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, et l'ambassadeur des Emirats Arabes Unis en Algérie, Youcef Khamis Subaa Al-Ali, ont convenu de renforcer les relations bilatérales sur le plan parlementaire par la mise en place de deux groupes d'amitié parlementaire, a indiqué un communiqué de l'APN. Les relations entre l'Algérie et les EAU ont été au centre d'un entretien entre M. Bouhadja et l'ambassadeur émirati au siège de l'APN, a précisé le communiqué qui ajoute que les deux parties "ont mis l'accent sur l'excellence des relations bilatérales et sur la nécessité de les raffermir à tous les niveaux, notamment au plan parlementaire par la mise en place de deux groupes d'amitié parlementaire et l'intensification des visites". Evoquant les fléaux du terrorisme et l'extrémisme, le président de l'APN a rappelé l'expérience de l'Algérie durant la décennie noire, saluant "la sagesse du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a initié la loi de la réconciliation nationale et sauvé l'Algérie d'une destinée tragique et qui a réussi à rétablir la paix et la cohésion sociale permettant à l'Algérie de jouir d'un climat propice aux affaires". Exprimant le souhait de voir "augmenter le volume des investissements émiratis en Algérie", M. Bouhadja a réitéré la position de l'Algérie en faveur du "renforcement de la solidarité arabe pour faire face aux différents défis et notamment la consolidation des facteurs de la paix, la stabilité et de la croissance dans la région arabe". Pour sa part, l'ambassadeur émirati a exprimé sa "haute considération" pour l'Algérie qui a su, a-t-il dit- "dépasser les difficultés et les défis qu'elle a rencontrés", soulignant le souhait de voir "renforcer la coopération bilatérale à tous les niveaux".