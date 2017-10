En situation irrégulière à Tizi Ouzou : Transfert de 602 ressortissants nigériens vers Tamanrasset

Un total 602 ressortissants nigériens en situation irrégulière, installés à Tizi Ouzou depuis plusieurs mois, ont été transférés dimanche vers Tamanrasset, a-t-on appris des services de la wilaya. Ces ressortissants, qui ont été regroupés à la salle omnisports Saïd-Tazrout, à la nouvelle ville, en prévision de leur transfert vers la wilaya de Tamanrasset, d’où ils seront ensuite rapatriés vers leur pays, ont bénéficié d’une prise en charge adéquate assurée par la wilaya qui a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour leur hébergement et restauration au niveau de ce site et durant leur transport, a précisé la wilaya dans un communiqué. Ils ont été transportés à bord de 17 bus. Le convoi, encadré par 30 agents du Croissant-Rouge algérien (CRA), comprenait également deux ambulances médicalisées, deux semi-remorques pour le transport des effets des intéressés, et un camion frigorifique où ont été stockés des kits alimentaires, dons du Croissant-Rouge algérien (CRA), a-t-on ajouté de même source. Le directeur local de l’Action sociale et de la solidarité (DASS), Bouchoucha Hadj, a indiqué à l’APS que six ressortissants malades n’ont pas été transférés en raison de leur état de santé. Ils sont actuellement pris en charge au niveau des établissements sanitaires de la wilaya. (APS)