Permis de conduire et carte d’immatriculation biométriques : Mise en service en décembre

« Le permis de conduire électronique biométrique à points et la carte d’immatriculation biométrique seront prêts avant le début de l’année prochaine. L’entrée en vigueur de ces documents est programmée à partir du mois de décembre ». C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales.

M. Noureddine Bedoui, dans un entretien avec la presse nationale, a fait savoir qu’ « il s’agit de deux projets stratégiques que nous œuvrons à concrétiser avant la fin de l'année, et qui entreront en vigueur progressivement ». Aussi, «ces documents seront délivrés et généralisés à travers le pays progressivement, l’usage de l’ancienne formule sera frappé de nullité », a-t-il souligné.

Le ministre a assuré, dans ce sillage, que toutes les procédures relatives à ce projet ont été parachevées, dont la mise en place des équipements de retraits de points des permis biométriques. « Ce sont des documents numérisés, hautement sécurisés et infalsifiables », a-t-il précisé.

Dans ce contexte, M. Bedoui a fait remarquer que le nouveau permis de conduire est totalement sécurisé et permet de s'assurer de l'identité de son titulaire et un suivi rigoureux de sa situation juridique. Il a ajouté que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la nouvelle approche de prévention et de lutte contre les accidents de la route.

Dans ce sens, le ministre a indiqué que le nouveau permis est doté d’un système informatique très développé pour la gestion des contraventions, qui s’inscrit au diapason des nouvelles mesures juridiques et garantira leur application sur le terrain en vue de changer la mentalité du conducteur qui aura à gérer son crédit de points grâce à des mesures préventives et des sanctions sévères.

« Le nouveau permis aura également une incidence certaine sur le travail des agents de sécurité en charge de la sécurité routière, qui n'auront plus à dresser par écrit les contraventions, mais utiliseront des moyens électroniques efficaces et rapides qui faciliteront leur tâche quotidienne », a indiqué M. Bedoui, tout en soulignant que les bases de données centrales garantissent la célérité et la transparence et ouvriront la voie à la mise en place de mécanismes efficaces en matière de recouvrement des contraventions. Le changement induit par la nouvelle carte d’immatriculation est « total » avec la suppression des indications relatives aux wilayas et à l’année de mise en circulation.

Pour ce qui concerne la carte grise biométrique électronique, Noureddine Bedoui a indiqué que cette dernière marquera une profonde mutation de par l'utilisation des données du terrain, d'autant plus que le marché des voitures connaît une spéculation intense.

« Cette carte, contrairement à la précédente, ne contient pas dans le verso de données sur le propriétaire du véhicule, celles-ci sont contenues dans la puce électronique », a-t-il fait savoir, relevant que cette mesure changera profondément le système de transfert de propriété du véhicule, dans la mesure où le nouveau propriétaire utilisera la même carte.

Concernant le système d’immatriculation, le ministre a précisé que le changement induit par cette nouvelle carte est « total » avec la suppression des indications relatives aux wilayas et à l’année de mise en circulation, ce qui permettra de procéder à l’immatriculation des véhicules directement auprès des concessionnaires. Il a ajouté que l’ensemble des opérations qui s’ensuivront seront facilitées au niveau des communes sans lourdeurs bureaucratiques.

Pour rendre ce projet "hautement rentable", cette carte permettra de fournir les données requises concernant le contrôle technique du véhicule, l’historique de l’assurance, ainsi que le suivi de la consommation de carburant, le cas échéant.

« Grâce à cette technologie de pointe, a encore ajouté le ministre, les services de l’Etat acquièrent dans l’exercice de leur rôle de nouvelles valeurs basées sur la coopération administrative, dans le but d’épargner au citoyen les contraintes de déplacement d’un service à un autre et d’assurer la célérité et la transparence ».

Le ministre de l’intérieur avait déclaré auparavant que ces deux projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement dans son volet relatif à la modernisation des prestations du service public, en application des orientations du Président de le République, Abdelaziz Bouteflika, qui a suivi avec intérêt leur développement et dont le soutien a permis de surmonter les difficultés. «Le Président Bouteflika» est soucieux de l'approfondissement du processus de modernisation des prestations du service public », a-t-il dit.

