PLF-2018 : Les partis de la majorité présidentielle approuvent

C’est à l’unisson que les partis de la majorité présidentielle que sont le FLN, le RND, TAJ et le MPA ont tenu à mettre en exergue le fait qu’ils cautionnent le projet de loi finances PLF 2018. En effet, ceux-ci par la voix de leurs chefs de file ont affirmé qu’ils adhérent pleinement, entièrement autrement dit, aux dispositions contenues dans ce projet de loi, objet de leur concertation, la seconde du genre, avec le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui les a réunis ce samedi à Alger. Concertation à l’issue de laquelle les chefs de file des dites formation politiques ont eu à relever, à l’unisson, deux principaux aspects. Le premier est relatif la préservation des acquis sociaux et leur consolidation qui figurent donc en bonne place dans la PLF 2018. Le second aspect remis en relief l’ambition de la relance économique et de la dynamisation des investissements créateurs de richesses et d’emplois. «Le projet de loi de finances prévoit des mesures positives pour les citoyens, les catégories vulnérables et les investisseurs» indique le SG du FLN, Djamel Ould Abbès, repris par les médias. Dans ses propos dont il a fait part à l’issue de ladite rencontre avec le Premier ministre, il a mis l’accent sur la «sagesse du gouvernement» manifestée à travers des dispositions décidées dans le PLF 2018 au bénéfice des Hauts plateaux, du Grand Sud et des communes». A ce propos, rappelons que dans ses réponses aux préoccupations soulevées par les sénateurs lors de l’examen du Plan d’action du gouvernement, le Premier ministre avait effectivement mis l’accent sur la relance, dès 2018, des fonds des développement du Sud et des Hauts plateaux pour lesquelles le projet de la loi de finances devrait inscrire une dotation budgétaire de 140 milliards.

S’agissant des communes, M Ouyahia avait également révélé en exclusivité la hausse de montants des programmes communaux de développement (PCD) qui passeront, dès la prochaine année de 35 à 100 milliards de dinars. Pour revenir au propos du SG du FLN, celui-ci ne manquera pas en outre de saluer le fait que le PLF 2018 évoque très nettement une série de mesure obéissant à l’idée de la relance des investissements. «Une forte hausse des investissements dans le cadre de la préservation des acquis sociaux, sur lesquels a insisté le président de la République lors de la réunion du dernier Conseil des ministres» dira t-il. De son côté, le porte-parole du RND, Seddik Chihab a qualifié le projet de loi de projet «social», soulignant qu’il y a des «indices en faveur d’une relance de l’économie nationale et de la préservation des équilibres dans le but de trouver une issue à la crise financière que vit le pays». Pour sa part, le président de parti TAJ, Amar Ghoul a indiqué que «l’Etat à travers le PLF n’a pas renoncé à son rôle social, ce qui est un acquis important», relevant que le texte « contribuera à relancer la croissance au niveau local en impulsant une nouvelle dynamique au Fonds de soutien au Sud et aux Hauts-plateaux, tout en préservant les grands équilibres financiers et en encourageant l’investissement et la croissance hors hydrocarbures». M. Ghoul a qualifié le débat entre les responsables des partis de la majorité présidentielle et le Premier ministre de «riche et profond», estimant qu’il a été marqué par «une franchise dans la présentation des messages importants du président de la République et du Premier ministre lors de précédentes occasions».

M. Amara Benyounès du MPA, estime quant à lui, que la récente rencontre avec le Premier ministre a permis «de débattre des modalités de coordination entre les groupes parlementaires des partis de la majorité présidentielle afin de «défendre avec force et conviction» le projet de loi. Le Premier ministre avait déclaré au terme de la rencontre que «cette deuxième rencontre entre le Gouvernement et la majorité présidentielle pour l’examen du projet de loi de Finances 2018 a été «fructueuse» soulignant que «dans tous les pays, la majorité discute avec le Gouvernement et le Gouvernement prend connaissance des avis de la majorité ».

Karim Aoudia