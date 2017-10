Elections locales du 23 novembre, Bordj Bou-Arréridj : Les candidats se préparent

En plus de la location des permanences, les candidats ainsi que les états-majors des partis recrutent des agents pour les soutenir durant la campagne. Certains sont attirés par de l’argent qui devra rétribuer leurs efforts. D’autres viennent avec des promesses d’emploi, une fois les élections terminées. Mais les candidats qui ne négligent aucun atout font surtout appel à leurs familles. Ces dernières sont très sollicitées pas seulement pour le vote. Chaque membre est chargé de ratisser large aussi bien en milieu professionnel que social.

Cette mobilisation qui devra augmenter d’un cran dans les prochains jours rappelle, si besoin est, pourquoi les élections locales sont plus animées et mieux suivies que les autres scrutins. Mais elle reste insuffisante pour les candidats qui multiplient les contacts de proximité loin des espaces et des endroits officiels réservés à la campagne électorale pour mettre le maximum d’atouts de leur côté le jour J. C’est ainsi qu’ils sont dans toutes les rencontres même culturelles ou sportives pour rappeler qu’ils ont des intérêts multiformes et surtout citoyens. Ce qui peut servir dans les choix des électeurs qui cherchent avant tout des élus dans lesquels ils peuvent s’identifier. Les élus locaux, rappelons-le, ne s’occupent pas seulement de la gestion des collectivités locales mais aussi de l’octroi des aides aux équipes sportives. Ils s’arrangent aussi pour ne pas rater les fêtes familiales qui permettent de tisser des liens avantageux durant cette période. Comme les considérations tribales sont encore très fortes pour caus de multiplication des villages dans la wilaya, les personnes qui se présentent aux élections ont besoin de raffermir les rapports avec les notables de ces villages. Ces considérations expliquent même pourquoi les listes très nombreuses dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. En effet cette dernière a enregistré la participation aux élections locales du 23 novembre prochain de 240 listes. La majorité d’entre elles soit 224 listes sont en lice pour les APC. 17 autres se sont présentées pour l’APW. Les 3500 candidats environ qui les composent se disputent les 577 sièges que comptent les différentes assemblées de la wilaya dont 39 pour l’APW. F. D.