Elections locales du 23 novembre, SÉTIF : FLN et RND sur tous les fronts

Dans les 60 communes de la wilaya de Sétif, la préparation de ce double scrutin est pratiquement achevées sinon à ses toutes dernières retouches avant le jour J. Lors d’une intervention en vidéoconférence organisée par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales à propos de ces préparatifs le wali avait précisé que toutes les dispositions humaines et matérielles étaient prises et que la wilaya était fin prête.

Dans les milieux de la classe politique ce sentiment est d’autant plus partagé que les leaders de partis qui se sont déjà prononcés à Sétif ont appelé leurs militants et leurs candidats à aller vers une campagne propre et sereine, non sans faire état des défis qui restent à relever dans une conjoncture financière difficile et de la nécessité de consolider l’unité nationale. Un paysage politique qui n’est pas sans donner aussi la place qu’elle mérite à la femme portée même au rang de tête de liste dans certains partis à l’instar de l’ANR et consacrant par la même une importance particulière à «la compétence» pour d’autres, sachant les prérogatives qui seront dès lors conférées aux nouvelles assemblées dans la valorisation des potentialités locales et la création de richesse.

Autant de paramètres importants qui font que dans cette wilaya ou l’électorat n’est pas loin du million, les 18 partis en lice pour les APC avec une liste d’alliance et une autres de candidats libres, tentent déjà d’investir le plus grand espace possible, tant et si bien que le FLN et le RND sont présents dans les 60 communes, au moment où HMS et le PFJ suivent dans 34 communes, le MPA dans 31 communes et l’ANR dans 30 communes.

Ce même interet est porté pour l’APW sachant que 14 listes sont en lice. Une wilaya où les composantes de toutes les listes en lice iront ainsi à la conquête de 1.049 sièges à pourvoir, dont 55 pour l’APW.

Farouk Z.