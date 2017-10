Elections locales du 23 novembre, Tizi Ouzou : Les candidats investissent les réseaux sociaux

La wilaya de Tizi-Ouzou est fin prête pour assurer une bonne organisation des élections locales, a assuré dimanche dernier le wali, Mohamed Bouderbali, en marge de la cérémonie de commémoration de la journée nationale de la presse. Tout le dispositif nécessaire au déroulement de la campagne électorale et du vote le jour « j «, notamment la logistique, l’encadrement et les espaces devant abriter des meetings électoraux, est mis en place, a-t-il précisé, en rappelant le devoir de neutralité de l’administration dans le choix des électeurs des futurs élus au niveau des assemblées communales de la wilaya auxquelles sont en courses respectivement 345 et 19 listes. Pour le déroulement de la campagne électorale, la wilaya de Tizi-Ouzou a réservé quelques 330 sites, notamment les salles couvertes et autres espaces en plein air, alors quelques 1.100 sites d’affichage sont plantés pour accueillir les affiches et portraits des candidats en lice. En sus de ces sites, les partis et indépendants en lice pour cette élection locale ont commencé à un investir la toile, à travers le réseau social Facebook, pour faire la promotion de leurs listes et programmes de campagnes en invitant bien avant le coup d’envoi officiel de la campagne prévue pour le 29 du mois courant les électeurs et électrices à voter pour eux. Facebook est fortement investi par pratiquement l’ensemble des partis et indépendants en course pour briguer des mandats au sein des 67 assemblées populaires communale et l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou, constate-on. Des pages Facebook au nom des partis, des listes et têtes de listes pullulent sur ce réseau social eu égard au nombre important d’Algériens abonnés à ce réseau ouvert à tous. Par ailleurs, en prévision du lancement officiel de la campagne électorale pour ce scrutin local, une réunion est prévue aujourd’hui à la salle de réunion de l’exécutif de la wilaya pour la répartition des salles et espaces au profit des listes en lice.

Bel. Adrar