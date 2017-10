Assurance agricole : Un outil de modernisation

Le marché des assurances agricoles en Algérie est «très peu développé» même si ce segment a enregistré durant les trois dernières années une «évolution sensible», selon le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi.

Ce problème, qui se pose avec acuité, se répercute toujours sur le manque de main-d’œuvre, d’où les pertes sur les récoltes enregistrées par les agriculteurs dans différentes wilayas. Ils souffrent d’un manque «flagrant» de main-d’œuvre agricole et la mécanisation demeure «inaccessible» pour nombre d’entre eux. De ce fait, le ministre a souligné que «la dynamique forte qu’exige aujourd’hui la modernisation du secteur devra être appuyée par l’association de l’assurance agricole, outil indispensable d’accompagnement du programme de développement du secteur ».

Ainsi, et intervenant lors d’un séminaire international consacré à l’assurance agricole, organisé par la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), au Centre international des conférences (CIC), M. Bouazghi a indiqué qu’une grande partie des petits exploitants et d’éleveurs, estimée à près de 80% des agriculteurs, n’ont pas les conditions et garanties d’accès au financement bancaire, notamment celles liées à l’assurance agricole, a-t-il indiqué hier à Alger.

Il a relevé, dans ce sillage, que «le niveau d’activité de ces agriculteurs restait proportionnel à leur capacité d’autofinancement, ce qui les excluent de la dynamique de modernisation du secteur», ajoutant qu’à titre d’exemple, 17.000 céréaliculteurs seulement accèdent au crédit de campagne sur les 600.000 activant en Algérie.

C’est une manière, pour le ministre d’appeler les responsables de la CNMA à «redoubler d’efforts» et à intensifier la sensibilisation et la vulgarisation autour de l’assurance agricole afin de répondre aux besoins du secteur en la matière. «Les défis qui nous attendent, à court et à moyen termes, sont énormes. Si nous voulons donner à ce secteur la place qui lui convient dans l’économie en tant que secteur clé sur lequel mise l’Etat pour remédier à la dépendance aux hydrocarbures, notamment, créateur de richesses, nous devons fournir plus d’efforts pour atteindre les objectifs escomptés».

La caisse doit être, ainsi, un «espace ouvert» aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs et opérateurs économiques. Il faut également, travailler sur l’amélioration des prestations de services et la prise en charge des activités liées au soutien, à l’encadrement, à l’accompagnement et à l’assurance de la production agricole. C’est l’idée que M. Bouazghi voulait véhiculer aux mutualités, ajoutant à cela la nécessité d’être au diapason des évolutions techniques et technologiques que connaît le secteur des assurances agricole dans le monde, en introduisant de nouveaux produits d’assurances innovants adaptés aux conditions climatiques que vit le pays notamment les sècheresses récurrentes ainsi que la mise en place d’une politique de veille et de prévention pour déterminer les risques.



Nette progression des cotisations



Il a fait savoir, par contre, pour ce qui concerne l’évolution des cotisations émises des assurances, qu’elles ont connu une «nette progression» passant de 5,750 milliards de dinars (mds DA) en 2010 à 12,711 mds DA en 2016, soit une progression de l’ordre de 122% tandis que le montant de sinistres déclarés a passé de 3 mds DA en 2010 à près de 7 mds DA en 2016, soit une hausse de 130% pour celui des sinistres payés aux sociétaires et usagers assurés. «Pourtant ces données chiffrées du portefeuille liées aux assurances agricoles et piscicoles sont loin de couvrir les risques encourus par les biens et les personnes des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs eu égard aux potentialités existantes», note le ministre. La police d’assurance devra être conçue pour englober une large gamme de dommages car les pertes engendrées seront considérées comme un manque à gagner par rapport aux résultats que l’agriculteur aurait pu réaliser dans les conditions normales, a insisté le ministre.

Par ailleurs, et s’adressant à la CNMA, le premier responsable du secteur, a relevé le fait qu’elle est confrontée aujourd’hui aux transformations que connaît son environnement à la suite de l’ouverture du marché des assurances à la concurrence d’une part, ainsi que le ralentissement de la conjoncture économique globale du pays, d’autre part. Mais en dépit de ces mutations, la CNMA se situe à la troisième place pour les assurances dommages globales et reste le leader des assurances agricoles avec 43% du total du marché. En outre, la progression du portefeuille global de la CNMA au 30 juin 2017 a été de +2% sur un an, alors que le marché global des assurances a été en régression de -8,6%.



Seuls 16% des agriculteurs assurés



De son côté, le directeur général de la CNMA, Chérif Benhabilès, a précisé que 16% seulement des agriculteurs sont assurés, même si ce taux est nettement mieux, comparativement aux 4% enregistré en 2010. Sachant, qu’en 2015 le département de la sécurité sociale, relevant du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, comptait souscrire deux millions d’agriculteurs dans le système de sécurité sociale dans la catégorie des activités libérales. M. Benhabilès explique ce taux «très faible» par le manque de culture d’assurance dans la société algérienne, appelant les compagnies à mieux communiquer et offrir des produits «innovants» notamment en incluant tout type de catastrophe naturelle. Selon lui, les assurances agricoles ont besoin de l’intervention de l’Etat, en encouragent en amont ce segment financier au lieu de dépenser des sommes colossales après chaque catastrophe pour aider les agriculteurs. «On doit sortir de la logique des subventions et adopter une logique économique viable qui permettra aux agriculteurs d’investir davantage et d’étendre leurs activités. L’assurance agricole, notamment face aux risques climatiques, va constituer un instrument très important pour sécuriser l’investissement agricole et le revenu», a-t-il déclaré

Le secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui, a souligné la nécessité d’adopter une nouvelle approche avec un rôle plus important de l’Etat dans le système des assurances agricoles pour protéger davantage les petits exploitants. Il est revenu, entre autres, sur les acquis enregistré par la CNMA, tout en regrettant le fait que «cela n’est pas suffisant» par apport aux catastrophes naturels (sécheresse, inondation, séisme, feux de forêt…) auquel l’Algérie est confrontée.

Kafia Ait Allouache