Prise en charge de l’apprentissage des stagiaires : Les entreprises adhèrent pleinement

Un mois après l’ouverture officielle de la rentrée de la formation professionnelle, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a présidé hier à Blida une cérémonie de signature de trois conventions entre la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de Blida et les directions de l’Education nationale, de l’administration locale, de l’OPGI et de l’institut national et du groupe agroalimentaire privé SIM.

Lors de son intervention en marge de la sortie d’inspection et du travail à la wilaya de Blida, le ministre soulignera que «l’adéquation de la formation avec les besoins en ressources humaines de l’entreprise économique permettent de mettre en place une autre adéquation, celle entre la formation et l’emploi».

Quant le choix de la formation ouverte et le choix des spécialités développées est en adéquation avec les besoins des entreprises, le porteur du diplôme bénéficiera davantage de facilité quant à l’insertion dans le monde du travail.

A la question de la prise en charge de l’apprentissage des stagiaires par les entreprises économiques, M. Mebarki précisera que «le taux d’intégration dans le monde du travail des diplômés de la formation professionnelle et le taux d’intégration dans les projets ANSEJ qui sont des taux très satisfaisants démontrent que nous sommes sur la bonne voie».

Pour ce qui de l’implication des entreprises dans la politique adoptée par le gouvernement dans la prise en charge des apprentis, le premier responsable du secteur de la formation dira que «l’entreprise économique joue le jeu et s’implique pleinement dans cette politique à travers l’ingénierie pédagogique en participant à la définition des programmes et des besoins en spécialité». Et d’ajouter que l’entreprise économique des deux secteurs publics et privés contribue surtout à développer le mode de formation par apprentissage dispensé aux stagiaires.

Selon lui, l’apprentissage est un mode de formation à côté du résidentiel qui se fait à 80% dans les entreprises, un apprentissage qui se fait sur un poste de travail réel, donc «il y a de fortes chances que lorsqu’un diplômé, à travers ce mode de formation, rejoint le monde du travail, il est déjà efficace et n’a point besoin d’une formation complémentaire». «La plupart du temps les entreprises ayant pris en charge la formation du l’apprenti lui proposent un poste de travail à la fin de son stage», soulignera le ministre.

La convention paraphée entre la direction de la formation et l’enseignement professionnels de la wilaya de Blida et la direction de l’Education nationale permettra aux stagiaires d’effectuer la maintenance des tables et des chaises abîmées au niveau des écoles. Concernant la convention signée avec l’OPGI, elle donnera l’occasion aux jeunes diplômés d’effectuer de la maintenance des ascenseurs des immeubles de l’OPGI.

Pour ce qui est de la collaboration du secteur avec le groupe SIM, ce dernier a recruté, depuis 2011, pas moins de 186 apprentis dans le cadre de l’insertion professionnelle dans le groupe, 316 stagiaires et étudiants ont également bénéficié d’une prise en charge au niveau de ladite entreprise économique. Il est utile de noter que les efforts de développement de la formation professionnelle consentis par le ministère, et qui se sont traduits par une synergie positive avec les entreprises économiques adhérentes à cette politique, ont pour objectif principal la formation de ressources humaines qualifiées qui permettra, entre autres de réduire le taux de chômage. Dans ce cadre, «la stratégie du groupe SIM est justement d’adhérer à cette politique pour la réussite de ce programme socio-économie», expliquera le responsable de la formation du groupe SIM.

Mohamed Mendaci