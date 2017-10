Regard : La pluie, bête noire des conducteurs

C’est devenu presque une règle générale de voir, à chaque fois qu’il pleut, des routes paralysées par des embouteillages monstres qui perdurent, résistant ainsi au savoir-faire et au génie même de nos agents de l’ordre pour éviter le chaos. Difficile d’ignorer ce phénomène spectaculaire qui revient chaque fois confirmé de surcroît par ce nombre de voitures en perte de contrôle pendant des heures, au point de rouler pare-chocs collés les uns aux autres. L’hostilité entre la pluie et la fluidité de la circulation est testée et prouvée. Entre les deux, le courant ne passe point. Mieux encore, les précipitations, même les plus insignifiantes se transforment carrément en ennemi juré des automobilistes, appelés à prendre très au sérieux la donne

«météorologique» avant de se déplacer. En effet, la pluie qui nettoie un temps soit peu nos villes, sème l’espoir chez les agriculteurs et les autres citoyens en chassant l’affreuse pensée de voir nos barrages et par ricochet nos robinets asséchés, ne passe jamais inaperçue à cause des dégâts catastrophiques engendrés sur nos routes. On se réjouit certes des pluies qui permettent de «doper» nos nappes phréatiques, régénèrent nos végétaux et nos cultures, victimes —climat semi aride de notre pays oblige— d’un stress hydrique cyclique malheureusement inévitable. Aujourd’hui, le mauvais temps est synonyme d’inondations, de caniveaux dans tous leurs états qui influent, à coup sûr, sur la circulation automobile qui paie, à son tour le prix fort des perturbations climatiques. Il faut dire que les longues files de voitures sur les routes, qui agressent notre champ de vision, à même de faire sortir nos globes oculaires de leurs orbites, ne laissent plus de doute sur l’étroite relation entre la pluie et l’obstruction pure et simple de nos routes, trainée tel un boulet.

La pluie, un bon présage ? Pas si évident que ça. Du moins pour certains, il faut bien l’admettre.

Samia D.