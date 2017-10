Association des femmes de diplomates : Un Bazar international au profit des nécessiteux

Coutumière des actions de solidarité et de promotion des acteurs de la société civile, l’Association des Femmes de Diplomates en Algérie (AFDA) a organisé, samedi dernier, son événement caritatif annuel «Le Bazar International», au niveau de l’enceinte du majestueux Opéra d’Alger à Ouled Fayet.

Cette manifestation caritative dédiée aux nécessiteux a pour but d’aider les femmes et les enfants défavorisés d’Algérie en finançant les projets de diverses associations non gouvernementales. Elle a été consacrée à l'exposition et à la vente de produits luxueux reflétant les coutumes, les traditions et notamment la culture de plusieurs pays ayant une représentation diplomatique en Algérie.

Elle s’est déroulée en présence symbolique des ministres de la Culture, M. Azzeddine Mihoubi, et du Tourisme, M. Hassen Marmouri. Au cours de la cérémonie d’ouverture la présidente de l’association, l’épouse de l’ambassadeur égyptien en Algérie, Mme Ilham Abou Aich, avait longuement insisté sur «l'aide aux associations caritatives, la promotion du talent des artisans algériens et l'approfondissement de la connaissance de la diversité artisanale qui figurent parmi les objectifs fixés par cet important événement organisé chaque année». Et d’ajouter : « Cette manifestation annuelle a pour but de récolter des fonds tout en promouvant l’échange culturel par la gastronomie, l’art et l’artisanat », dira-t-elle.

L’argent récolté par l’AFDA sert à soutenir des projets caritatifs que lui soumettent des associations algériennes.



Bijoux, étoffes, mosaïques, tapis, mets gourmands...



Cette manifestation annuelle a réuni de très nombreux artisans et des représentants d’ambassades présents en Algérie, ainsi que de nombreux visiteurs venus pour l’occasion.

Outre le soutien à des associations algériennes aidant les personnes défavorisées, le Bazar International cherche aussi à promouvoir le talent des artisans algériens. À l’entrée du grand hall de l’opéra, l’association «Mains de femmes» venue présenter le travail magnifique de femmes aux foyers dont le talent attendait d’être découvert. Au fond de la salle, Ahmed présente le travail des artisans de la Casbah. Un peu plus loin, Rabah est venu de Djanet pour exposer ses beaux tapis du sud. «Le bazar est un rendez-vous important. Je viens ici depuis plusieurs années pour faire connaître mon artisanat », nous explique Leila venue exposer de beaux articles en verre et en céramique aux couleurs chaudes de notre pays.

Chaque ambassade était aussi présent pour valoriser la diversité artisanale et gastronomique de son pays. Riz wolof aux légumes pour le Cameroun, Bollos Pelones du Venezuela, Vatrouchkas Russe…, chaque stand donnait envie de découvrir ces mets traditionnels qui donnaient l’eau a la bouche, sans oublier qu’ils étaient vendus à des prix symboliques. «Nous avons instauré cette tradition. Depuis de longues années, nous recourons à cette activité à travers laquelle nous récoltons une somme d’argent considérable destinée surtout à aider les associations qui s’occupent des enfants malades, des personnes handicapées, des femmes démunies», nous dira une représentante de l’ambassade de l’Inde. L’Association des femmes de diplomates en Algérie existe depuis l’indépendance, et regroupe plus de cent femmes de différentes ambassades accréditées à Alger.

Farida Larbi