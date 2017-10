Ligue des champions d’Afrique (demi-finale retour) : Ahly du Caire écrase l’ES Sahel (6-2)

Le club égyptien, Ahly du Caire, s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions d’Afrique de football en écrasant son homologue tunisien, l'ES Sahel, sur le score de 6-2 (mi-temps (3-0) en match retour de la compétition disputé dimanche soir au Caire. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Maaloul (2’), W. Azarou (23’, 39’ et 48’), Neggaz (59’ csc) et Rabia (63’) pour les Cairotes Time out.