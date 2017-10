COA : Les JM de Tarragone (Espagne) en point de mire

Dans la cadre de la participation algérienne aux XVIIIe Jeux Méditerranéens de Tarragone (Espagne) du 22 juin au 1er juillet 2018, le Comité Olympique Algérien rappelle les fédérations sportives nationales concernées, suite au courrier qui leur a été adressé le 08 octobre 2017, leur demandant de transmettre au COA la liste large des athlètes présélectionnés pour ces jeux avant le 24 octobre 2017. Un délai supplémentaire leur est accordé afin que les informations parviennent au plus tard le 08 novembre 2017. Ces listes sont indispensables à l’accréditation préalable dont les délais sont fixés par le COJM.

Les fédérations concernées sont : athlétisme, aviron et canöé, badminton, basketball, boxe, sports de boules, cyclisme, escrime, sport équestre, football, gymnastique, golf, handball, haltérophilie, judo, karaté, luttes associées, natation, taekwondo, tennis, tennis de table, triathlon et volleyball.